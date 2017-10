Wort.lu veröffentlicht wochentags ein tägliches Briefing zu den wichtigsten Geschehnissen des Tages. Was ist bereits passiert? Was steht noch an? Dieses Briefing werden wir kontinuierlich aktualisieren.

Der Tag im Überblick

Großes Thema: Tennis. In Kockelscheuer finden die die BGL BNP Paribas Luxembourg Open statt. Wir berichten zeitnah.





Es ist der "Welttag der Organspenden". Wir haben uns die Situation in Luxemburg näher angeschaut.





Wie geht es mit der Privatfliegerei am Findel weiter? Es gibt Probleme mit den Mietverträgen.





Die Europäische Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht Zahlen zur Inflation in Europa für den September 2017.





In der Fußball Champions League empängt RB Leipzig den FC Porto, Borussia Dortmund muss nach Zypern zu Nikosia.

Das behalten wir im Auge

Hurrikan "Ophelia" in Irland, Waldbrände in Spanien und Portugal: Wir verfolgen die Entwicklungen.





Ministertreffen in Luxemburg: Die für Europaangelegenheiten zuständigen Minister bereiten bei ihrem Treffen den EU-Gipfel vor.





Wie geht es nach der Insolvenz weiter bei AirBerlin? Die Verhandlungen mit der britischen Billig-Airline Easyjet laufen weiter.





Der europäischer Autoverband Acea veröffentlicht Zahlen zu Neuzulassungen von Pkw im September.

