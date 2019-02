Informanten schützen, Vetorecht schwächen

Die EU-Staaten wollen Informanten, die Missstände offenlegen, besser schützen. Für Luxemburg entsteht dadurch ein Dilemma.

Als sich die EU-Botschafter der 28 Mitgliedstaaten am Freitag, dem 25. Januar, auf eine gemeinsame Position zum sogenannten Whistleblowerschutz einigten, war für die luxemburgische Regierung dadurch die Umsetzung eines Punktes des Koalitionsabkommens in die Wege geleitet worden. Das Koalitionsabkommen ist bei diesem Thema nämlich überraschend klar: Die luxemburgische Regierung will eine EU-weite Richtlinie dazu „unterstützen“ und sie „zügig“ ins Luxemburger Recht umsetzen.



Jetzt dürfte einer EU-weiten Richtlinie zum Informantenschutz nicht mehr viel im Wege stehen ...