1.564 Personen wurden zwischen dem 15. und dem 21. März positiv auf das Corona-Virus getestet.

Infektionszahlen steigen laut Wochenbericht um 25 Prozent

In der Woche vom 15. auf den 21. März wurden in Luxemburg 1.564 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Das entspricht einer Steigerung um 25 Prozent, in der Vorwoche waren es noch 1.240 positive Befunde gewesen.

Die Zahl der PCR-Tests stieg von 62.517 auf 63.501. Dementsprechend wurde auch bei den aktiven Infektionen eine Hausse von 2.796 auf 3.069 notiert. Der Altersdurchschnitt der Covid-19-Infizierten steigt leicht auf 37,4 Jahre.

Die Zahl der Toten lag - wie in der Vorwoche - bei 28, wobei die Verstorbenen im Schnitt 81 Jahre alt waren. In den Krankenhäusern wurden 99 Patienten aufgenommen (+4), allerdings sank die Zahl der Intensivpatienten von 27 auf 21.

Im Rahmen des Large Scale Testing stieg die Positivitätsrate 1,98 auf 2,46 Prozent, die Reproduktionszahl ging von 1,05 auf 1,13 nach oben. Die Inzidenz (Zahl der positiven Fälle pro 100.000 Einwohner und pro Woche) liegt bei 250, eine Woche zuvor lag sie noch bei 198. In 63,5 Prozent der Infektionen wurde die britische Virusvariante nachgewiesen, 20,4 Prozent gehen auf das Konto der afrikanischen Mutation.

Impfkampagne

Zwischen dem 15. und 21. März wurden 15.201 Dosen Impfstoff verabreicht. 2.299 Menschen erhielten bereits ihre zweite Impfspritze. Die Regierung rechnet, bis Ende April Impfstoff für 123.829 Personen geliefert zu bekommen.

