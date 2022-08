In der ersten August-Woche wurden „nur" 1.310 Neuinfektionen in Luxemburg registriert.

Covid-Wochenbericht

Infektionszahlen sinken um ein Drittel

Teddy JAANS In der ersten August-Woche wurden „nur" 1.310 Neuinfektionen in Luxemburg registriert.

Das Gesundheitsministerium hat in Luxemburg im Laufe der ersten Augustwoche 1.310 neue Corona-Infektionen registriert. Das ist insofern wenig, als es in der Vorwoche noch genau 2.000 waren. Damit ist die Infektionszahl innerhalb von sieben Tagen um fast ein Drittel zurückgegangen. Gut ein Fünftel waren Re-Infektionen.

Der Altersdurchschnitt der positiv getesteten Personen sinkt auf 44,1 Jahre (Vorwoche 44,8 Jahre). Die Zahl der Tests ging von 7.787 auf 6.314 zurück.

Logischerweise sinkt auch die Zahl der isolierten Personen. Sie geht auf 5.969 Personen zurück, eine Woche davor waren es noch 9.379 Menschen gewesen, die isoliert werden mussten.

Santé meldet 183 Neuinfektionen Von 1.083 Tests am Dienstag waren 16,94 Prozent positiv.

Auch bei den Krankenhauspatienten ist ein Rückgang zu verzeichnen. Waren es Ende Juli noch 17 Patienten, die in einem der Krankenhäuser behandelt werden mussten, sank die Zahl Anfang August auf 14. Zwei Personen waren in Intensivbehandlung. Vier Menschen mussten in Zusammenhang mit Covid-19 zwischen dem 1. und 7. August ihr Leben lassen, in der Vorwoche meldete die Santé fünf Opfer.

Am 7. August zählte man 3.724 aktive Infektionen, eine Woche zuvor waren es noch 5.973 gewesen. Allerdings ist die Reproduktionszahl im selben Zeitraum von 0,62 auf 0,78 wieder angestiegen.

5.491 Impfdosen wurden verabreicht, allerdings waren davon nur 15 Erstimpfungen, 325 Menschen erhielten einen ersten Booster, 5.067 wurden bereits zum zweiten Mal geboostert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.