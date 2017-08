(BB) - Das Resettlement-Programm war im März 2016 beschlossen worden. Sollte die Türkei Menschen wieder aufnehmen, die in Europa keinen Asyl bekommen haben, so nehme die EU im Umkehrzug schutzbedürftige Syrer in einem Mitgliedsstaat auf.



Mitte August haben so denn 43 Flüchtlinge, wovon 20 Erwachsene und 23 Kinder sind, ein neues Zuhause in Luxemburg bekommen. Die Aufnahme- und Integrationsbehörde Olai und das Hilfszentrum des Roten Kreuz, Lisko, werden den Menschen bei ihrer Ankunft zur Seite stehen.



Die 43 Syrer, die vor dem Leid und Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, erhalten ebenfalls das Flüchtlingsstatus. Es handelt sich hier um die vierte dauerhafte Neuansiedlung. Laut Abkommen soll es ein fünftes Resettlement geben, das Anfang Oktober erfolgen soll.