Der LCGB feiert den 1. Mai erstmals wieder wie gewohnt im Festzelt. Doch die Feierlaune hält sich angesichts der aktuellen Krisen etwas in Grenzen.

Tag der Arbeit

In Gedanken bei den Menschen in der Ukraine

Nach zwei Jahren Pandemie fand das Familienfest des LCGB am 1. Mai wieder wie gewohnt im Festzelt in Remich statt. Präsident Patrick Dury begann seine Rede mit dem Ukraine-Krieg und der Aufforderung an die Regierung, sich für weitere Sanktionen gegen Russland stark zu machen und dafür zu sorgen, dass die Geflüchteten überall in Europa die Möglichkeit haben, sich eine neue Existenz aufzubauen.

8 LCGB-Präsident verteidigte das Tripartite-Abkommen zwischen der Regierung, der UEL und den Gewerkschaften LCGB und CGFP. Fotos: Elena Arens

Dury verteidigte das Solidaritätspaket, das geschnürt worden ist, um hierzulande die negativen Auswirkungen der Krise abzufedern. Dank des Tripartite-Modells sei es gelungen, die richtigen Instrumente auf den Weg zu bringen, um Arbeitsplätze abzusichern und die Kaufkraft von Arbeitnehmern und Rentnern nicht nur zu erhalten, sondern zu stärken.

„Sozialpolitik macht man über Steuern, nicht über den Index“ LCGB-Präsident Patrick Dury ist der Ansicht, dass Luxemburg ohne Tripartite nicht funktionieren kann und der Index das falsche Instrument ist, um Sozialpolitik zu machen.

Dury forderte darüber hinaus Lösungen für die Wohnungskrise und weniger Bürokratie, damit sich mehr Betriebe in Luxemburg niederlassen.

