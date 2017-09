Luxemburg, den 22. September 2017



Die Redaktion der Saint-Paul Gruppe hat am Donnerstag, dem 21. September 2017, den Weggang ihres Chefredakteurs Jean-Lou Siweck „nach Divergenzen bei der Umsetzung der ,Ligne éditoriale‘ des Luxemburger Wort“ zur Kenntnis genommen. Ein Großteil der Journalisten bedauert dies.



Die 68 Unterzeichner wollen ihr Unverständnis über diese Entwicklung zum Ausdruck bringen, - umso mehr, da der Verwaltungsrat in einer Mitteilung anerkennt, dass „dank der Kompetenz und der Professionalität von Jean-Lou Siweck, das Luxemburger Wort seine unangefochtene Führungsrolle in der geschriebenen Presse Luxemburgs stärken konnte.“

Darüber hinaus sind die Unterzeichner der Meinung, dass die journalistische Arbeit unter der Führung von Jean-Lou Siweck nicht im Gegensatz zur „ligne éditoriale“ steht. Wir veröffentlichen die „ligne éditoriale“ nachstehend.

Wir wollen die professionelle und unabhängige journalistische Arbeit fortführen. Diese Arbeit soll weiterhin im Einklang mit den deontologischen Regeln des Presserates stehen und der Pluralität der Luxemburger Gesellschaft gerecht werden.

68 Unterzeichner





Anhang: Ligne éditoriale

Les médias de Saint-Paul Luxembourg s.a. ont l’ambition de contribuer par l’information au fonctionnement d’une société démocratique, tolérante, solidaire et équitable dans le respect de l’ordre constitutionnel luxembourgeois. Ils accompagnent la construction européenne ainsi que tout effort national ou international visant la paix et la justice dans le monde de manière favorable. Les médias de Saint-Paul Luxembourg se réclament de l’humanisme et des valeurs fondamentales du christianisme, notamment la doctrine sociale catholique.

Les publications du groupe nourrissent l’ambition de s’adresser à l’ensemble de la popu-lation qui vit ou travaille au Grand-Duché de Luxembourg et dans les régions avoisinantes. Elles accordent une place prédominante à l’information nationale et locale en prenant en compte les traditions, la diversité et l’évolution continue de la société luxembourgeoise. La rédaction met le droit à l’information du public au centre de son travail, en offrant aux lecteurs une information générale complète et de qualité. Le contenu des médias de Saint-Paul Luxembourg s.a. est défini avec professionnalisme, rigueur, esprit critique et honnêteté intellectuelle en s’abstenant de tout voyeurisme ou sensationnalisme. Le travail de sélection de ces contenus vise à retenir les informations pertinentes au regard du fonctionnement d’une démocratie pluraliste, tout en accordant une place appropriée aux services et au divertissement.

Les membres de la rédaction veillent à ne commenter les évènements qu’après avoir fourni au lecteur toute l’information factuelle nécessaire pour lui permettre de se former une opinion. Ils garantissent une distinction claire entre faits et commentaires, et prennent soin d’éviter que les positions défendues dans les commentaires influent sur l’information factuelle fournie. Les médias du groupe promeuvent le débat démocratique en ouvrant leurs pages à des opinions divergentes de celles soutenues par la rédaction.

L’application au quotidien de la ligne éditoriale des médias de Saint-Paul Luxembourg s.a. relève du ressort de la rédaction sous la direction du rédacteur en chef. La rédaction, qui s’engage à respecter les lois et le code de déontologie des journalistes, s’interdit toute prise d’influence de tiers sur le contenu rédactionnel de ses publications.