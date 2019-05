1919 wurde das aktuelle Wahlsystem eingeführt – Rundtischgespräch zu Reformansätzen.

In die Jahre gekommen

Patrick BESCH 1919 wurde das aktuelle Wahlsystem eingeführt – Rundtischgespräch zu Reformansätzen.

Am 26. Mai werden die Leudelinger Bürger nicht nur die sechs Vertreter Luxemburgs im Europaparlament wählen, sondern sie werden auch zur Zukunft ihrer Gemeinde befragt. In einem konsultativen Referendum werden sie gefragt, ob ihre Gemeinde vom Süden in den Zentrumswahlbezirk wechseln soll. Zwar stehen die Chancen auf einen positiven Ausgang gut, doch die Bürger werden wohl mit ihrem Anliegen auf taube Ohren in der Chamber stoßen, die bisher Bezirkswechsel einzelner Gemeinden ablehnt. Innenministerin Taina Bofferding signalisierte dagegen Gesprächsbereitschaft.



Damit es besser wird Die parlamentarische Commission de vérification des pouvoirs überprüft die Rechtmäßigkeit der Wahlen. Sie kann aber auch Anregungen geben, um das Wahlprozedere zu verbessern.

Was die Leudelinger wirklich brauchen, ist eine Reform des Wahlsystems, das in seinen Grundzügen seit 1919 besteht. Und genau darüber wurde am Mittwoch in Leudelingen diskutiert. Neben dem Soziologen Fernand Fehlen und der Historikerin Simone Beck nahmen Vertreter der vier größten Parteien an dieser Diskussion teil.

Großes Zögern

Wie stehen die Parteien überhaupt zu einer Reform? Laut einer Studie der Universität Luxemburg sehen die CSV und die DP eine Reform skeptisch. Während die LSAP noch zögert, stehen die Grünen als einzig große Partei einer Reform positiv gegenüber. Hörte man den Parteienvertretern zu, so gewann man den Eindruck, dass sie sich zwar einig darüber waren, dass eine Reform nötig ist, wie diese aussehen soll, dazu gab es aber keinen Konsens.

Für Christophe Hansen ist die CSV gesprächsbereit, aber nur unter gewissen Bedingungen. So wollen die Christsozialen zum Beispiel die territoriale Repräsentativität beibehalten. Er brachte das Schaffen einer zweiten Chamber, etwa einer „Chambre des élus locaux“ ins Spiel. Laut Charles Goerens will auch die DP ergebnisoffen in mögliche Gespräche gehen. „Demokratie ist ein Zweck, nicht ein Mittel. Eine mögliche Reform muss die politische Stabilität sowie die Nähe der Politiker zu den Bürgern weiterhin garantieren“, mahnte Goerens. Er plädiere deshalb zuerst für eine Verfeinerung des aktuellen Wahlsystems.



Für eine Reform des Wahlsystems Nach jedem Wahlgang werden die gleichen Stimmen laut: Das Wahlsystem ist nicht mehr zeitgemäß und ungerecht. Tatsächlich ist das luxemburgische Wahlsystem aus mehreren Gründen ungrecht.

„Eine Reform ist unbedingt nötig. Das derzeitige System wird dem modernen Parlamentarismus und einer repräsentativen Demokratie nicht mehr gerecht“, so die Stellungnahme von Franz Fayot, der bezeugte, dass die LSAP einer Reform offen gegenüber stehen würde. Djuna Bernard bekräftigte den Reformwillen der Grünen. „Das System, in dem wir uns heute befinden, macht die Menschen unzufrieden“, warf sie in die Runde. Laut Bernard müsse eine Reform jedoch gut vorbereitet sein, weshalb sie auch für ein schrittweises Vorgehen plädierte. Im Rahmen der Verfassungsreform könne sie sich vorstellen, die Passage, welche die Aufteilung des Landes in vier Wahlbezirke vorsieht, aus der Verfassung zu streichen und diese in ein einfaches Gesetz umzuwandeln. „Somit könnten wir schon heute den Weg für künftige Reformen vorbereiten“, deutete die Abgeordnete an.

Anachronistisches System

Deutlich kritischer fiel das Fazit von Simone Beck aus. Sie monierte vor allem, dass in Luxemburg nur 36 Prozent der Bevölkerung das Recht hätte, an den Wahlen überhaupt teilzunehmen. „Das ist in meinen Augen keine Demokratie“, so die Historikerin. Auch Fernand Fehlen kritisierte das aktuelle Wahlsystem scharf: „Wahlgerechtigkeit bedeutet, dass meine Stimme genauso viel Gewicht hat wie die meines Nachbarn. Das ist nicht der Fall. Das System wird der soziodemografischen Realität nicht gerecht, ist also anachronistisch“, erklärte er.

Die Erkenntnis, dass das aktuelle System reformbedürftig ist, ist also überall angekommen. Doch wieso tut sich nichts? Für Fernand Fehlen scheitert die Reform am politischen Willen. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an das Jahr 1988, als die Anzahl von Deputierten pro Bezirk festgelegt wurde und die Anzahl der Mandate in der Chamber auf 60 begrenzt wurde. „Die damalige Reform war schon das Produkt eines reinen Machtkalküls. Keiner wusste genau, wie die Proportionen der vier Bezirke entstanden waren.“



Es bleibt also abzuwarten, ob die Leudelinger mit ihrem Begehren den richtigen Stein ins Rollen bringen können und eine Reform voranbringen können.

Drei Fragen an Lou Linster – Der 27-Jährige vertritt seit Januar 2018 die Farben von Zesumme fir Leideleng im Leudelinger Gemeinderat und ist einer der Hauptinitiatoren des konsultativen Referendums über einen Wechsel des Wahlbezirks, das in der Gemeinde am 26. Mai stattfinden wird. 100 Jahre Wahlsystem, Zeit für eine Reform? 100 Jahre Wahlsystem, Zeit für eine Diskussion, wie wir unser Wahlsystem an die heutige Zeit und demografischen Gegebenheiten anpassen können. Wohnhaft im Süden, Job im Zentrum, Freundin im Norden und ursprünglich aus dem Osten? Was früher undenkbar war, ist heute gang und gäbe. Wann, wenn nicht jetzt, wo Luxemburg kurz vor einer Verfassungsreform steht, sollten wir ernsthaft über eine Reform des Wahlsystems nachdenken? Für welches Wahlsystem würden Sie sich aussprechen? Ich finde die Idee der Uni.lu, einen Teil der Sitze regional und einen Teil der Sitze national zu verteilen, interessant. So könnte zum einen das bei den Wählern sehr beliebte Panaschieren beibehalten werden, zum anderen hätte jeder die Möglichkeit, die nationalen Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien zu stärken und somit mitzuentscheiden, wer Luxemburgs Premier wird. Ich bin jedoch nicht überzeugt davon, dass das System zugunsten der kleinen Parteien reformiert werden sollte und eine Partei mit 1,5 Prozent der Stimmen bereits ein Abgeordnetenmandat erhalten sollte. Ein Parlament mit einer überschaubaren Anzahl an Parteien, in dem eine stabile Regierungsmehrheit gebildet werden kann, ist im Interesse des Landes. Was wäre Ihnen lieber? Ein Einheitsbezirk oder vier Wahlbezirke mit Leudelingen im Zentrum? Die Leudelinger haben das Wort. Auch wenn es sich nur um ein konsultatives Referendum handelt, sollen sie ihre Meinung äußern. Die großen Parteien haben bereits gesagt, dass Sie einen Bezirkswechsel von Leudelingen, im Falle einer Mehrheit, oder von Kopstal problematisch sehen und über das Wahlsystem als Ganzes diskutiert werden müsste. Nur wenn die Diskussion darüber aufrechterhalten wird, wird sich auch etwas ändern. Ich rufe daher alle Leudelinger, die der Meinung sind, das aktuelle System sei nicht mehr zeitgemäß, dazu auf, mit „Ja“ zu stimmen, auch wenn Sie vielleicht lieber einen Einheitsbezirk hätten. Interview: Patrick Besch