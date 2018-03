"In der Politik ist alles möglich"

An diesem Wochenende laden die CSV und die LSAP zu ihren jeweiligen Nationalkongressen ein. Zu diesem Anlass hat das "Luxemburger Wort" den beiden Parteipräsidenten Marc Spautz (CSV) und Claude Haagen (LSAP) auf den Zahn gefühlt.

Die Christsozialen und die Sozialisten schwören an diesem Wochenende ihre Mitglieder auf die Landeswahlen ein, die CSV am Samstag in der Däichhal in Ettelbrück, die LSAP am Sonntag im Centre Barblé in Strassen. In getrennten Gesprächen mit dem "Luxemburger Wort" erzählen die beiden Parteipräsidenten Marc Spautz und Claude Haagen, wie sie die Regierungszeit erlebt haben und was von ihrer Partei nach den Wahlen zu erwarten ist.