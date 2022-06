Wegen geringer Nachfrage wird das Zentrum in der Hauptstadt vorübergehend dicht gemacht.

Victor-Hugo-Halle

Impfzentrum in Limpertsberg schließt provisorisch

Wegen geringer Nachfrage wird das Zentrum in der Hauptstadt vorübergehend dicht gemacht.

(TJ) - Die Impfzahlen sind aktuell niedrig, Corona in den Hintergrund gerückt. Aufgrund der geringen Nachfrage wird das Impfzentrum in der Victor-Hugo-Halle am 2. Juli provisorisch geschlossen. Dies teilt das Gesundheitsministerium am Freitag mit.

Parallel dazu sollen die Impfbusse verstärkt zum Einsatz kommen. So wird ein Bus regelmäßig den Parkplatz vor der Halle ansteuern.

Gérard Schockmel: „Dies ist noch nicht das Ende" Haben wir Corona überstanden? Der Experte glaubt im Interview mit dem Télécran, dass es an der Virenfront erneut eine Überraschung geben könnte.

Personen, die eine erste Impfdosis in Limpertsberg bekommen haben, können ohne Termin einen der Busse aufsuchen. Alternativ können sie bei einem der an der Impfkampagne teilnehmenden Ärzte oder Apotheker einen Termin erfragen. Wer bereits einen Termin für die Zeit nach dem 2. Juli in Limpertsberg hat, wird von der Hotline der Santé kontaktiert. Die Liste der Impfmöglichkeiten kann auf dem Onlineportal impfen.lu abgefragt werden.

Die Regierung hält - so das Schreiben weiter - ein wachsames Auge auf die weitere Pandemie-Entwicklung. Notfalls könne man innerhalb kurzer Zeit die Zentren wieder aktivieren.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.