Lieferung eingetroffen

Impfung gegen Affenpocken wird ab Dienstag verabreicht

Liz MIKOS Am Freitag ist der Impfstoff von HERA in Luxemburg eingetroffen. Ab Dienstag können die ersten Dosen verabreicht werden.

(lm) - Die Santé bestätigt am Freitag, dass die ersten 1.400 Impfdosen von HERA gegen die Affenpocken angekommen sind. Somit kann laut Ministerium nach dem langen Wochenende am Dienstag, dem 16. August, mit dem Impfen begonnen werden. Verabreicht wird der Impfstoff im Service national des maladies infectieuses im Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) nach Terminvereinbarung an Personen ab 18 Jahren.

Termine können jeweils von montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer (+352) 4411-3129 vereinbart werden.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) begrüßt indes die gute Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. „Die Covid-19-Pandemie hat uns viel über die Bewältigung von Gesundheitskrisen gelehrt. Wir können dieses neue Wissen nun anwenden, um die Affenpocken in Europa zu bekämpfen. Ich danke der Europäischen Kommission für ihre Bemühungen, ihre Mitgliedstaaten mit Impfstoffen zu versorgen und so zum Schutz der Gesundheit ihrer Bürger beizutragen.“









