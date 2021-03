Nach Deutschland und Frankreich hat das Großherzogtum am Montagabend entschieden: Vorerst wird es keine Impfungen mit AstraZeneca mehr geben.

Politik 2 Min.

Impfstopp für AstraZeneca auch in Luxemburg

Nach Deutschland und Frankreich hat das Großherzogtum am Montagabend entschieden: Vorerst wird es keine Impfungen mit AstraZeneca mehr geben. Grund ist eine Häufung von Fällen seltener Thrombosen, die weiter überprüft werden müssten.

(tom/dpa) - Auch Luxemburg wird vorerst die Impfungen mit dem Vakzin AstraZeneca aussetzen. Das teilte die Santé am Montagabend in einem Communiqué mit. Man werde sich den europäischen Nachbarstaaten anschließen, die ebenfalls vorerst kein AstraZeneca mehr verimpften, darunter zuletzt Deutschland und Frankreich. Die beiden Nachbarstaaten des Großherzogtums hatten diesen Schritt am Montagnachmittag verkündet.

Deutschland stoppt AstraZeneca-Impfungen Rückschlag für die Impfkampagne in Deutschland: Nach den Behörden einiger anderer europäischer Staaten hält auch die Bundesregierung einen vorläufigen Stopp für den Impfstoff von AstraZeneca für geboten.

Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, bis die Analysen der Europäöischen Medikamentenagentur EMA abgeschlossen seien, so das Statement der Santé. Hintergrund sind nach Impfungen mit AstraZeneca aufgetretene Fälle von Thrombose, die als Nebenwirkung des Medikaments inF Frage kommen. Auch in Luxemburg betrifft der AstraZeneca-Stopp die Nutzung des Vakzins als erste wie auch als zweite Impfung.

Die Santé verweist auf eine Mitteilung der EMA vom Montag, in der es heißt, dass die Vorteile von AstraZeneca in der Bekämpfung der Corona-Pandemie die Risiken überwiegen.

Am Freitag war eine Charge AstraZeneca-Vakzin zurückgerufen worden, weil sie möglicherweise im Zusammenhang mit einem Thrombose-Fall stand. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt bereits 4.141 von 4.800 Dosen der Charge verimpft worden.

Auffällige Häufung seltener Thrombosen

Ausgangspunkt der Impftstopps in verschiedenen Ländern am Montag war eine Empfehlung des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts, das die deutsche Regierung in Fragen der Impfmedikation berät. Es seien seit dem 11. März weitere Fälle von Thrombosen in Hirnvenen.

Bei der Analyse des neuen Datenstands sehe man eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Thrombosen in Hirnvenen in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit Astrazeneca. Die Daten würden von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) weiter analysiert und bewertet.

Wenn Menschen sich mehr als vier Tage nach der Astrazeneca-Impfung zunehmend unwohl fühlten, sollten sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben, riet das PEI. Mögliche Beschwerden seien starke und anhaltende Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen.

Vergangene Woche hatte das Paul-Ehrlich-Institut noch erklärt, bislang gebe es keine Hinweise, dass ein Todesfall in Dänemark mit dem Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca in kausaler Verbindung stehe.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.