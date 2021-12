In seinem Gutachten vom Freitag hat der nationale Ethikrat sich für eine mögliche Impfpflicht für Erwachsene ausgesprochen.

Gutachten des Ethikrats

"Impfpflicht mittel- bis langfristig vertretbar"

Michèle GANTENBEIN In seinem Gutachten vom Freitag hat der nationale Ethikrat sich für eine mögliche Impfpflicht für Erwachsene ausgesprochen.

Noch sind die Krankenhäuser nicht völlig überlastet, aber die Infektionslage ist angespannt - im Ausland noch mehr als in Luxemburg. Und es ist damit zu rechnen, dass sich die Situation noch verschlimmert, besonders mit Blick auf die Omikron-Variante. Im Ausland wurde die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht bereits beschlossen (Österreich), oder in Teilen der Gesellschaft umgesetzt (Frankreich). In Deutschland sind die Diskussionen über eine Impfpflicht in vollem Gange und auch in Luxemburg wird laut darüber nachgedacht.

Auch der nationale Ethikrat hat sich mit der Frage beschäftigt und am Freitag ein Gutachten dazu veröffentlicht. Im Gutachten heißt es, dass die Möglichkeit einer Impfpflicht hierzulande zu früh ausgeschlossen worden sei. Der Ethikrat spricht sich jetzt für eine mögliche Impfpflicht für Erwachsene aus - dies vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, die riskiert, sich weiter zu verschlechtern, einer ungenügenden Impfquote und einer stagnierenden Impfbereitschaft. Weder die allgemeine Bevölkerung, noch die Vulnerablen seien ausreichend geschützt. „Diese Pandemie endet erst, wenn alle geimpft, genesen oder gestorben sind“, so der Ethikrat. Niemand könne sich dem entziehen.

Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, sind nach Ansicht des Ethikrats weitere Maßnahmen zusätzlich zu den jetzt beschlossenen notwendig - auch Maßnahmen, die den Druck auf Ungeimpfte erhöhen. In der aktuellen Situation und im Falle einer Verschlechterung der Lage sei mittel- oder langfristig eine Impfpflicht für Erwachsene aus ethischen, sozialen, wirtschaftlichen und sanitären Gründen vertretbar. Einen Impfzwang lehnt der Rat ab.

Das Argument der Freiheit, das Impfgegner und -zweifler ins Spiel bringen, um sich nicht impfen zu lassen, ist laut dem Rat als ethisches Gegenargument zur Impfpflicht nicht haltbar. Der Rat gibt zu bedenken, dass eine Impfpflicht die Impfbereitschaft sogar erhöhen könnte, weil sie den Menschen die individuelle Verantwortung abnimmt.

Der Rat rät im Übrigen davon ab, Geimpften zusätzliche Restriktionen aufzubürden, da sie ja ihren Beitrag zum Gemeinwohl geleistet haben. Eine Impfpflicht wäre auch ein Signal an die Geimpften, dass sie die richtige Wahl getroffen haben. Ohne diese Unterstützung laufe man Gefahr, dass die Menschen sich enttäuscht von der Politik abwenden und sich Skeptikern „de tous bords“ anschließen. Des Weiteren hält der Rat eine „positive Diskriminierung“, also mehr Rechte für Geimpfte und Genesene, durchaus für vertretbar.

Kinderimpfung startet am 14. Dezember Ab 14. Dezember können in Luxemburg auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden, sofern sie Vorerkrankungen aufweisen und regelmäßigen Kontakt zu Risikopatienten haben. Das teilt die Regierung am Freitagabend mit. Anfang Dezember hatte der Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) ein entsprechendes Gutachten zur Kinderimpfung veröffentlicht. Eltern können ihre Kinder über ihren Arzt oder Kinderarzt anmelden und erhalten dann eine Einladung für die Impfung per Post. Die Impfung kann von Ärzten durchgeführt werden, die sich an der Impfkampagne beteiligen. Das empfohlene Impfschema besteht aus zwei Dosen im Abstand von vier Wochen (28 Tagen). Kinder, die vor Verabreichung der zweiten Dosis zwölf Jahre alt werden, können denselben Impfstoff wie Erwachsene erhalten (BioNTech/Pfizer). Die für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vorgesehene Dosis ist niedriger als jene für Kinder ab zwölf Jahren. Den unter Zwölfjährigen wird ein Drittel der üblichen Dosis verabreicht, so das Gesundheitsministerium. Die Regierung will auch eine generelle Impfung von fünf- bis zwölfjährigen Kinder ermöglichen – allerdings erst, nachdem Ergebnisse einer Studie in den USA über die Impfung von Kindern veröffentlicht wurden. Weitere Informationen über sante.public.lu

