Luxemburg schaltet neue Impfliste frei - auch für Grenzpendler

Ab Montag können sich alle Einwohner über 18 Jahren sowie Grenzpendler für Impfungen gegen das Corona-Virus in Luxemburg anmelden.

(jt) - Die Regierung ermöglicht es künftig auch Grenzpendlern, sich in Luxemburg in die Impfwarteliste einzutragen. Auch sämtliche Einwohner des Großherzogtums, die bisher noch keinen Termin für die Impfung gegen das Corona-Virus vereinbart haben, können sich ab nächster Woche auf der Website impfen.lu für den schützenden Piks anmelden.

Wie die Regierung am Freitag mitteilt, stehen für Impfwillige ab 18 Jahren nunmehr folgende Optionen zur Verfügung:

Anmeldung für eine Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca

Anmeldung für eine Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson&Johnson (Janssen)

Anmeldung für eine Impfung mit einem mRNA-Vakzin (Moderna oder Biontech/Pfizer).

Die neuen Anmeldelisten werden im Laufe des Montagvormittags (5. Juli) freigeschaltet. Registrierte Personen erhalten daraufhin per Post eine Einladung vom Gesundheitsministerium, basierend auf dem Datum der Registrierung. Die Termine werden wie bisher schon üblich nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben.

Grenzbewohner werden in die Impfkampagne inkludiert, weil die Phase 6 der Impfkampagne bei Einwohnern zwischen 18 und 54 Jahren seit dieser Woche abgeschlossen ist. „Die Wartelisten werden also auch für Grenzbewohner sowie für Luxemburger, die in einem anderen Land wohnen und keinen Zugang zur Impfung haben, zugänglich sein“, heißt es in einem Presseschreiben der Regierung.

In Luxemburg sind laut Stand vom Donnerstag etwa 245.000 Personen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Dies entspricht rund 39 Prozent der Bevölkerung.

