Impfaktion im HRS: Schiltz opfert Schummer

Annette WELSCH "Wort"-Informationen nach, soll Generaldirektor Claude Schummer als Sündenbock herhalten, dass sich drei Verwaltungsratsmitglieder der Hopitaux Robert Schuman vorzeitig impfen ließen.

Am Mittwoch gegen Abend meldete sich die Ärztevereinigung AMMD in einer Pressemitteilung zu Wort und begrüßt, dass die Hôpitaux Robert Schuman (HRS) Schritte unternommen haben, zusätzliche Impfdosen zu organisieren. „Wort“-Informationen nach soll es sich um mindestens 100.000 Vakzine der Firma Pfizer handeln.

Kritik an den Hôpitaux Robert Schuman wächst Der Verwaltungsrat der Hôpitaux Robert Schuman wurde prioritär geimpft. Die Kritik wächst, auch seitens der Politik. Die Kliniken wollen nun in einer eilends einberufenen Pressekonferenz am Donnerstagmorgen Stellung zu den Vorwürfen beziehen.

Die Ärzte wundern sich nun, warum HRS-Verwaltungsratspräsident Jean-Louis Schiltz nichts von dieser lobenswerten Initiative verlauten ließ, als er am 25. Februar in einer Pressekonferenz die Impfaktion rechtfertigte, wegen der er und seine zwei Vize-Präsidenten ins Kreuzfeuer geraten waren.

Denn dass Mangel an ausreichend Impfdosen im Land herrscht ist klar: Bekanntlich bekommt Luxemburg 0,14 Prozent der Vakzine, die die EU-Kommission eingekauft hat - entsprechend der Einwohnerzahl, die im Land lebt. Allerdings sei es evident, dass sich jede Mühe gemacht werden muss, die Grenzgänger mit zu impfen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen beschäftigt sind.

Dass Jean-Louis Schiltz öffentlich nichts davon verlauten ließ, liegt nach Informationen, die dem „Wort“ vorliegen daran, dass von der HRS-Aktion außer Jean-Louis Schiltz niemand im Verwaltungsrat etwas wusste.

Schummer bereits beurlaubt

Am Mittwoch Abend sollte in einer Sitzung des HRS-Verwaltungsrat darüber informiert werden, wobei Schiltz die Sache so darstellen möchte, dass Generaldirektor Claude Schummer sowohl die drei Verwaltungsratsmitglieder zum Impfen drängte als auch Vakzine kaufte, mit denen dann wohl weitere Einnahmen erzielt werden sollten.

Schummer bekam jedenfalls bereits nahegelegt, er bräuchte nicht mehr in seinem Büro zu erscheinen. Er soll als Sündenbock herhalten, um Druck von Schiltz und dem HRS-Verwaltungsrat zu nehmen. Vom Kauf der Vakzine wusste er jedenfalls nichts und er hatte auch nicht zum Impfen aufgerufen.

