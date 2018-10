Die Bilanz des Ministeriums für Chancengleichheit zeigt, dass sich so einiges bei der Gleichstellung von Männern und Frauen getan hat - unter anderem bei den Wahlen.

Immer mehr Politikerinnen auf den Wahllisten

Sandra SCHMIT Die Bilanz des Ministeriums für Chancengleichheit zeigt, dass sich so einiges bei der Gleichstellung von Männern und Frauen getan hat: Es stellen sich zum Beispiel zunehmend Frauen zur Wahl.

Sich dafür einsetzen, dass alle Menschen gleich behandelt werden - so lautet der Auftrag des Ministeriums für Chancengleichheit. Glaubt man der am Mittwoch veröffentlichten Bilanz des Ministeriums, hat sich seit 2015 viel getan: Insgesamt 93,7 Prozent dessen, was das Ministerium sich in diesem Bereich vorgenommen hatte, wurde laut eigener Aussage umgesetzt, oder befindet sich noch in der Umsetzung.

Das zeigt beispielsweise der Blick auf die Wählerlisten, denn es stellen sich immer mehr weibliche Kandidaten zur Wahl. Waren 2013 nur 35 Prozent aller Kandidaten weiblich, sind es in diesem Jahr 46 Prozent.



Weniger Ungleichheiten in der Arbeitswelt



Und auch in den Verwaltungsräten von öffentlichen Einrichtungen gibt es immer mehr Frauen: Der Prozentsatz ist von 30,34 in 2015 auf aktuell 39,47 Prozent gestiegen.



Außerdem gibt es immer weniger Unterschiede zwischen den Gehältern von Frauen und Männern: Betrug die Ungleichheit 2013 noch 10 Prozent, sind es in diesem Jahr nur noch 5,4 Prozent. Das Arbeitsrecht hält fest, dass Frauen und Männer bei der Auszahlung der Löhne gerecht behandelt werden müssen; die Nichtbeachtung dieser Vorschrift wird bestraft.