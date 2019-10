Die Wut der Einwohner der „Gare“ ist verständlich, Sie werden von der Politik behandelt wie Bürger zweiter Klasse.

Außer Thesen nichts gewesen. Wütend, weil im Stich gelassen, verließen die Einwohner des hauptstädtischen Bahnhofsviertels vergangene Woche die Bürgerversammlung. Obwohl die Vertreter der direkt oder indirekt für Sicherheit zuständigen Behörden durchaus hochkarätig waren, war der wohl zielführendste Ansatz die Erkenntnis, dass es ein Problem gibt.

Ansonsten wurde der Schwarze Peter hin und her gereicht und am Ende auf mehrere Schultern verteilt, damit nicht nur einem die Schuld an der Misere in die Schuhe geschoben werden kann ...