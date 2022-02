Fachkräftemangel im sozialen Bereich

ECG und LAM erweitern Schulangebot Zwei neue Bachelorausbildungen

Zwei Schulen bieten in Zusammenarbeit mit der Universität Luxemburg professionelle Bachelorausbildungen an, das ECG in Buchhaltung und Steuerrecht, das LAM im Bereich Animation. Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in diesen Bereichen ist hoch.