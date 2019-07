Im Dienste der Union: Luxemburgs EU-Kommissare

1958 entsendete Luxemburg seinen ersten Kommissar nach Brüssel. Auf ihn folgten acht weitere Kommissare sowie drei EU-Kommissionspräsidenten. Ein historischer Überblick.

Es war von Anfang an ein offenes Geheimnis. Schon vor den Koalitionsverhandlungen zwischen DP, LSAP und Déi Gréng im vergangenen Herbst liebäugelte der scheidende Beschäftigungsminister Nicolas Schmit mit dem luxemburgischen Kommissarsposten in Brüssel. Doch in der Politik kostet jeder Wunsch etwas, sodass die LSAP zugunsten des europäischen Postens die Präsidentschaft der Chamber aufgab.



Diese Tatsache zeigt, dass sich Europa und seine Institutionen in der luxemburgischen Politik von einem Abstellgleis zu einem Hauptschauplatz gewandelt hat ...