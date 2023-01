Der Neujahrsempfang der ADR ist eine Generalabrechnung mit zehn Jahren Blau-Rot-Grün. Eindringlich warnt Fred Keup vor einer Fortsetzung von Gambia.

Politik 13 2 Min.

Neujahrsempfang bei der ADR

Im Allein-gegen-alle-Modus

Marc SCHLAMMES Der Neujahrsempfang der ADR ist eine Generalabrechnung mit zehn Jahren Blau-Rot-Grün. Eindringlich warnt Fred Keup vor einer Fortsetzung von Gambia.

„Wenn es die ADR in eine Koalition schafft, ob national oder kommunal, dann werden wir die Bürger via Referendum in die wichtigen politischen Entscheidungen einbinden.“ Die einzige konkrete Ansage, die Fred Keup beim ADR-Neujahrsempfang abgibt, bezieht sich auf eines der Lieblingsthemen seiner Partei: die direkte Demokratie.

DP: „Statt zu streiten, reagieren wir auf konkrete Sorgen“ Als erste Partei beendete am Mittwoch die DP den dry january und lud zum Neijoerspatt. Unter dem Motto „No bei dir“ starten die Liberalen ins Superwahljahr.

Blau-Rot-Grün und der CSV hält der Parteipräsident gleich zu Beginn seiner Rede folglich einmal mehr vor, ihr Versprechen, eine Volksbefragung zur Verfassungsreform abzuhalten, gebrochen zu haben. Das zeuge nicht von Ehrlichkeit und offenbare, wie wenig Vertrauen diese Parteien in die Bürger besäßen.

Es gab einmal ein besseres Luxemburg. Fred Keup, ADR-Parteichef

Die erste Neujahrsansprache von Fred Keup ist sodann eine schonungslose ADR-Abrechnung mit zehn Jahren Gambia. „Luxemburg hat etwas Besseres verdient als Blau-Rot-Grün“ und „Es gab einmal ein besseres Luxemburg“, stellt er fest und lässt konkrete Beispiele für seine Diagnose folgen.

Warum die Demokratie nicht in der Defensive sein muss Aus dem Jahr der Krisen scheidet das Parlament stärker, offener und transparenter als je zuvor, zeigte sich Parlamentspräsident Etgen überzeugt.

Luxemburg sei heute eine Nation, die ihre Sprache aufgibt und voller Komplexe gegenüber ihrer Identität ist. Luxemburg sei heute eine Nation, wo woke Aktivisten das Sagen haben und Begriffe wie Vater und Mutter streichen wollen. Luxemburg sei mittlerweile eine Nation, mit immer höherer Kriminalität und geheim gehaltenen Statistiken. Luxemburg sei 2023 eine Nation, wo die Meinungsfreiheit infrage gestellt ist. Luxemburg sei nun eine Nation im Gleichheits- und Wachstumswahn. Luxemburg sei eine Nation, wo Menschen trotz Arbeit unter der Armutsgrenze leben müssen, führt er unter den zustimmenden Blicken von rund 150 Anwesenden, unter ihnen die Partei-Urgesteine Robert Mehlen und Gast Gibéryen sowie sein Amtsvorgänger Jean Schoos, aus.

Die alles entscheidende Wahlfrage

Mit Blick auf die Parlamentswahlen vom Oktober ist für Fred Keup „Gambia oder Nicht-Gambia?“ die alles entscheidende Frage. Sicher ist sich der ADR-Chef, dass das Koalitionstrio trotz der jüngsten Scharmützel zusammenhalten wird. Und wie schon vor zehn Jahren der damalige CSV-Vorsitzende Michel Wolter warnte, dass Blau, Rot und Grün bei knapper Mehrheit eine Koalition eingehen würden, warnt nun Fred Keup davor, dass „DP, LSAP und Déi Gréng bei 31 Sitzen weitermachen“. Und sollte dies nicht reichen, würden sie die Piraten mit ins Koalitionsboot nehmen.

13 Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron Die ADR will die Wahlen "offensiv und optimistisch" angehen. Foto: Alain Piron

Seine Partei stellt Keup als die Alternative zum „Bling-Bling“ von Blau-Rot-Grün hin, denn: „Wir machen die besseren politischen Analysen und wir verfügen über die besseren Lösungen.“ Wie diese Lösungen aussehen, lässt er in seiner 20-minütigen Ansprache offen; die ADR wolle das Land nach vorne bringen, „mit Bodenständigkeit, Werten und Respekt“, lautet die allgemeine Ankündigung.

„Die Zeit ist reif für einen Wechsel“ Die CSV hat sich zum Ziel gesetzt, ihre starke Position in den Gemeinden zu verteidigen und endlich wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Dafür schwört er seine Partei auf einen Wahlkampf im Allein-gegen-alle-Modus ein. Es werde nicht einfach, weil versucht werde „uns zu diffamieren“. „Wir bleiben dennoch unserer Linie treu, weil wir unsere Politik in unserem Herzen tragen“, appelliert er an seine Parteikollegen und -kolleginnen, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen.

Einen weiteren Trumpf seiner Partei sieht der Präsident in deren Einstellung. Die ADR gehe die Wahlen „offensiv und optimistisch“ an – im Gegensatz zu Blau-Rot-Grün: Den drei Koalitionsparteien bescheinigt Keup, „Angst vor den Wahlen“ zu haben.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.