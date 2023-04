Xavier Bettel hat Lust auf eine dritte Amtszeit als Regierungschef. In einem Interview zeichnete er rote Linien für Koalitionsverhandlungen auf.

Politik 3 Min.

Xavier Bettel

"Ich werde nicht zur Wahl antreten, nur um Premier zu bleiben"

Thomas BERTHOL Xavier Bettel hat Lust auf eine dritte Amtszeit als Regierungschef. In einem Interview zeichnete er rote Linien für Koalitionsverhandlungen auf.

Wer wird die DP in die Parlamentswahlen am 8. Oktober führen? Xavier Bettel antwortete in einem Interview am Freitagabend bei RTL nicht direkt auf die Frage, ob er die Rolle des Spitzenkandidaten der Liberalen annehmen wird oder nicht.

„Das ist nicht meine erste Priorität“ und „es ist Sache meiner Partei, darüber zu entscheiden“, antwortete der Premierminister mit einem Lächeln. „Die Lust, die Energie und die Motivation sind noch da. Ich muss zugeben, dass es mir Spaß macht, mit und für die Menschen zu arbeiten“, gab der 50-jährige Politiker zu verstehen, ohne sich offen zur Kandidatur zu bekennen.

Bettel bekräftigte auch, dass er nicht Regierungschef werden möchte, „nur um Premierminister zu bleiben“. „Ich werde nicht zur Wahl antreten, um Premierminister zu bleiben und dann gegen die Wand zu fahren. Ich kenne weder die Programme der einen noch der anderen.“ So sprach er sich gegen eine 35-Stunden-Woche in Luxemburg, höhere Steuern für Unternehmen oder auch gegen „eine Erbschaftssteuer, auf die bereits Abgaben erhoben werden“ aus.

Die roten Linien laut Xavier Bettel

Xavier Bettel sagte, er schließe eine Koalition mit den Extremen im linken (Déi Lénk) und rechten (ADR) Parteienspektrum aus. Zieht er eine Regierung mit der CSV in Betracht? „Es liegt an den Wählern zu entscheiden, welche Parteien gestärkt werden sollen und ob wir mit dem Programm übereinstimmen. Ich kann Ihnen sagen, dass die Chemie mit der LSAP und den Grünen im Moment gut ist.“ Damit reagierte Bettel auf die Kritik des Kandidaten Luc Frieden (CSV), der erklärt hatte, aus der aktuellen Regierung sei „die Luft raus“.

Kann er sich vorstellen, Minister in einer Regierung zu werden, die von Paulette Lenert (LSAP) oder Luc Frieden (CSV) geleitet wird? „Ich habe mir diese Frage nie gestellt“, antwortete er.

Mehrere Kandidaten sind bereits im Rennen

Bereits im Herbst hatte Bettel in einem Interview mit dem „Luxemburger Wort“ deutlich gemacht, dass er Premierminister bleiben wolle. Bereits im Mai 2022 sagte er bei einem Presseessen: „Wenn meine Partei es für eine gute Idee hält, mich als Spitzenkandidat aufzustellen, werde ich wohl nicht nein sagen.“

Die Besonderheiten des luxemburgischen Wahlsystems Ein bisschen ist es beim luxemburgischen Wahlsystem wie beim populären Kinderspiel „Reise nach Jerusalem“. Die Restsitze sind heiß begehrt.

Lex Delles, der die Nachfolge von Corinne Cahen als Parteivorsitzender antreten wollte, sagte bei dieser Gelegenheit gegenüber „Virgule“: „Ich wünsche mir, dass er Kandidat wird, nicht nur für die Partei, sondern auch für das Land. Er wäre ein sehr guter Premierminister, der es schafft, die Menschen zusammenzubringen und Entscheidungen zu treffen, die das Land voranbringen."

Die anderen Parteien haben in den vergangenen Wochen bereits ihre Spitzenkandidaten bekannt gegeben. Neben Luc Frieden für die CSV geht auch die Justiz- und Kulturministerin Sam Tanson für ihre Partei Déi Gréng ins Rennen und Fred Keup steht an der Spitze der ADR-Liste sein. Im Juli wird die LSAP voraussichtlich Paulette Lenert offiziell als Spitzenkandidatin für die Parlamentswahlen bestätigen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei „Virgule“.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.