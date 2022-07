Die Präsidentenkonferenz beriet am Mittwoch über das Ausführungsgesetz für die Prozedur zu Ministern, die von der Staatsanwaltschaft gehört werden sollen.

Politik 3 Min.

Strafrechtliche Verantwortung von Ministern

Woran das Verfahren von Ex-Ministerin Dieschbourg noch hängt

Annette WELSCH Die Präsidentenkonferenz beriet am Mittwoch über das Ausführungsgesetz für die Prozedur zu Ministern, die von der Staatsanwaltschaft gehört werden sollen.

Die ehemalige Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) demissionierte im April, als die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchungsakte in der Gaardenhaischen-Affäre der Chamber übergab. Sie wollte so den Weg dazu frei machen, von der Justiz zu ihrer Rolle dabei befragt werden zu können. Das ist aber nicht so einfach. Denn laut derzeitiger Verfassungslage ist es Aufgabe des Parlaments, über eine Anklage eines Ministers zu entscheiden, wobei das in der Verfassung vorgesehene Gesetz, das die Prozedur dafür regelt, nie eingereicht wurde.



Parlament arbeitet Ausführungsgesetz aus Die Mehrheitsvertreter haben beschlossen, ein Gesetz auszuarbeiten, das die Prozeduren regelt. Das verzögert die Befragung der Ex-Ministerin.

Nach langem Hin und Her und unter Einbeziehung von Verfassungsrechtlern, entschieden die Präsidentenkonferenz und das Büro der Chamber, ein solches Gesetz jetzt doch noch zu verabschieden. Obwohl der bereits in erster Lesung verabschiedete Teil der Verfassungsreform die Regelung abschafft und Verfahren zu Taten, die Minister oder ehemalige Minister begangen haben, allein in die Hand der Justiz legt. Demnächst wird diese in zweiter Lesung verabschiedet und tritt dann sechs Monate später in Kraft.

Gesetz zur Prozedur vorgelegt

Mitte Juni wurde der unabhängige Jurist und Experte für Strafrecht und Verfassungsrecht, Patrick Kinsch, damit beauftragt, gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Dienst der Chamber, einen Text für eine Prozedur auszuarbeiten, wie unter Achtung der Menschenrechte und rechtsstaatlicher Prinzipien, vor allem der Gewaltenteilung, verfahren werden kann. Denn alle sind sich einig, dass die Legislative nicht die Rolle der Judikative übernehmen kann.

Am Mittwoch diskutierten die Präsidentenkonferenz und das Büro der Chamber den Text, der rund ein Dutzend Artikel umfasst. Anwesend waren Kinsch sowie der Verfassungsrechtler Prof. Luc Heuschling von der Uni.lu und die Juristin des wissenschaftlichen Dienstes der Chamber, die maßgeblich an der Ausarbeitung des Gesetzesprojekts beteiligt waren.



Hausdurchsuchung im Umweltministerium Am Mittwoch beschlagnahmte die Polizei im Rahmen der Affäre Gaardenhaischen Dokumente im zuständigen Ministerium.

Vorgesehen ist darin, dass das Parlament auf eine offizielle Anfrage der Staatsanwaltschaft hin, über eine Anklageerhebung zu entscheiden, eine Resolution verabschiedet, mit der sie die Untersuchung in die Hände der Justiz übergibt. Dann soll aufgrund der Ermittlungen entschieden werden, ob eine Anklage erfolgen soll. Um die Resolution verabschieden zu können, muss allerdings das Gesetz in Kraft sein, sonst besteht keine gesetzliche Basis.

Recht auf Fragen oder nicht?

Einig wurde man sich noch nicht, das Gesetz offiziell zu deponieren, damit sich der Staatsrat damit befassen kann. „Erst einmal sollen alle Abgeordneten sich noch im Detail damit befassen können“, sagte CSV-Kofraktionspräsidentin Martine Hansen auf Nachfrage. „Es muss noch abgeklärt werden, ob wir Abgeordneten das Recht haben, der Ministerin Fragen stellen zu können oder sie bei der Justiz nachreichen zu können, wenn die Ermittlungen noch Fragen offen lassen. Das ist im Gesetzestext nicht vorgesehen, obwohl wir en toute connaissance de cause entscheiden sollen, ob eine Anklage erfolgen soll.“

CSV: Zweifel an Gartenhaus-Genehmigung von Dieschbourg Erst wurde die Gartenhaus-Affäre Roberto Traversini kommunalpolitisch zum Verhängnis. Nun droht Parteikollegin und Umweltministerin Carole Dieschbourg politisches Ungemach wegen der Angelegenheit.

Sie könne sich vorstellen, dass dieses Recht in die Resolution aufgenommen wird. „Die Abgeordneten müssen prinzipiell das Recht bekommen, Fragen stellen zu können, denn sie tragen die Verantwortung für die Klageerhebung.“ Für die Fraktionschefin der Grünen ist das ein verfassungsrechtliches No-go. „Die Chamber darf keine Fragen stellen, sonst verletzt sie das Prinzip der Gewaltenteilung“, sagt Josée Lorsché und beruft sich auf Aussagen der Verfassungsrechtler.

Menschenrechtskonvention steht über Verfassung

Es würde auch das Prinzip der égalité des armes und die Grundrechte von Dieschbourg verletzen, die ihr aufgrund von internationalen Menschenrechtskonventionen zustehen. Und die stehen über der Verfassung eines Landes. Bleibt noch die Möglichkeit, Fragen im eigenen Namen als Privatperson bei der Justiz einzureichen. Aber wie reagiert man dort wohl, wenn jemand sich in auf diese Art in ein Verfahren einmischen will?

Jedenfalls drängt die Zeit, denn die Chamber muss innerhalb einer vernünftigen Frist auf die von der Staatsanwaltschaft übergebene Akte reagieren. Auch das würde sonst die Rechte von Carole Dieschbourg verletzen. Das Tauziehen um das Ausführungsgesetz geht jetzt am Montag im Chamberbüro weiter.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.