"Ich glaube an die Kraft der Demokratie"

Michèle GANTENBEIN

Christophe Hansen (CSV) sitzt seit September 2018 im EU-Parlament und ersetzt dort Viviane Reding, die ihr Mandat aufgegeben hatte, um an den Chamberwahlen teilzunehmen. Damit die EU handlungsfähiger wird, muss sie in manchen Bereichen weg vom Einstimmigkeitsprinzip, sagt er, zum Beispiel in außenpolitischen Fragen.