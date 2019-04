Hype oder Hysterie?

Fernand MORBACH

„Überzeugungstäter bin ich auch in Sachen Umweltschutz.“ Das schreibt Jean Pütz in seinem Anfang April verfassten Manifest „Umweltprobleme lösen: Ein Appell an die Vernunft.“ In dem dreiseitigen Aufsatz spart der 82jährige frühere Fernsehjournalist – er stammt aus Remich - aber nicht mit Kritik am jüngsten Umwelt-Hype.