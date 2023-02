Gut ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges nahmen am Samstag zahlreiche Teilnehmer an einem Solidaritätsmarsch in der Hauptstadt teil.

Hunderte Menschen demonstrieren für Frieden in der Ukraine

(GlS/mer) - Am Samstagnachmittag haben sich mehrere hundert Menschen zu einem Solidaritätsmarsch für die Ukraine in Luxemburg-Stadt versammelt. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf 500 bis 700. Sie forderten ein Ende des Krieges sowie eine möglichst große Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung.

Die Demonstration, die von der Lukaine asbl organisiert wurde, fand gut ein Jahr nach Beginn des russischen Invasionskrieges in der Ukraine statt. Ein Jahr des Widerstands, aber auch ein Jahr der Solidarität liege zurück, sagte der Präsident von LUkraine, Nicolas Zharov, dem „Luxemburger Wort“. „Die Solidarität ist ein Game-Changer, sie bedeutet sehr viel. Wir sind sehr dankbar für die großartige Unterstützung der Zivilgesellschaft und der Regierung.“

