Hohe Nachfrage nach Impf-Warteliste überfordert Website

Tom RÜDELL Freiwillige zwischen 30 und 54 Jahren können sich für eine Impfung mit AstraZeneca vormerken lassen. Die Nachfrage überstieg die technischen Möglichkeiten.

Am Mittwochnachmittag verkündete Premier Xavier Bettel, dass Interessierte zwischen 30 und 54 Jahren mit Wohnsitz in Luxemburg sich online unter myguichet.lu für eine Impfung mit AstraZeneca vormerken lassen könnten. Bis Mitternacht hatten das 12.500 Personen getan, bis Donnerstagmorgen um 10 Uhr waren es 18.000.

Das waren allerdings nur die, die den Vorgang erfolgreich abschließen konnten - die meisten Interessenten wurden durch Fehlermeldungen oder abgebrochene Ladevorgänge aussortiert: Das Portal Guichet.lu zählte am Mittwoch über 100.000 einzelne Besucher, so die Sprecherin des Staatsministeriums, Liz Thielen, am Donnerstag. Insgesamt kam das Portal auf 480.000 Seitenaufrufe, mit einem Spitzenwert von 116.000 Seitenaufrufen zwischen 18 Uhr und 19 Uhr.

Finally duerch komm bei @Guichet_Lu but no confirmation email 🧐is this normal ? pic.twitter.com/Z4fH1zd7at — Gilles Feith (@GillesFeith) April 21, 2021

Die Nachfrage nach einer Impfung mit dem nicht ganz unumstrittenen Impfstoff Vaxzevria (so der Markenname von AstraZeneca) ist also ohne Zweifel da. Dem Ansturm sah sich das System dagegen nicht gewachsen, wie das CTIE am Donnerstag einräumen musste.

„Diese außergewöhnlich hohe Anzahl an Verbindungsversuchen ist bisher nicht vorgekommen. Obwohl das CTIE vorbereitet war, hat der Erfolg des Aufrufs die Kapazität der informatischen Systeme überschritten“, heißt es in Thielens Statement. Man habe aber über Nacht nachgebessert. Die Seite impfen.lu werde noch einige Tage offen bleiben, um die weitere Nachfrage befriedigen zu können.





