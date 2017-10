(mig) - Viele Bürger sind unzufrieden mit der Erhöhung der Bankgebühren bei Geldoperationen am Schalter. Die Verbraucherschutzorganisation ULC hat sich zum Sprachrohr der Unzufriedenen gemacht und mit ihrer Petition über 10 000 Unterschriften gesammelt. Die Mühe hat sich gelohnt.



Am Mittwoch kam die ULC mit Finanzminister Pierre Gramegna und den Mitgliedern der parlamentarischen Finanz- und Petitionskommission zusammen, um ihre Anliegen vorzutragen.



Nach der Unterredung erklärte Finanzminister Pierre Gramegna, er werde sich mit den sechs Schalterbanken zusammensetzen, über mögliche Lösungen reden und sich informieren, mit welchen Maßnahmen sie den so genannten "personnes vulnérables" entgegenkommen wollen. Gemeint damit sind in erster Linie ältere und behinderte Menschen, für die das Online-Banking und das Geldabheben am Geldautomaten aus welchen Gründen auch immer mit Schwierigkeiten verbunden sind.

Eine Möglichkeit wären niedrigere Gebühren und kostenlose Grunddienstleistungen, zu denen in erster Linie das Geldabheben zählt. Die Entscheidung aber liege bei den Banken selbst, so Gramegna.



Eine andere Lösung, die in Betracht gezogen wird, sind mobile Bankfilialen, die von einem Ort zum nächsten fahren und vor allem dort ihre Dienste anbieten, wo Bankfilialen geschlossen wurden.

Preisvergleich



Eine weitere Forderung der ULC betrifft die Einführung eines so genannten "Comparateur", einem Instrument, das den Kunden erlaubt, die Kosten der einzelnen Operationen zu vergleichen und gegebenenfalls die Bank zu wechseln. In diesem Zusammenhang wurde am Dienstagabend auf EU-Ebene ein Abkommen verabschiedet. Finanzminister Gramegna versprach, die Direktive denn auch so schnell wie möglich umzusetzen.



ULC-Präsident Nico Hoffmann zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen der Unterredung und sprach von einem ersten Schritt in die richtige Richtung.



Die CSV hält die Forderungen der ULC für berechtigt. Es sei inakzeptabel, für Geldoperationen am Schalter Gebühren in Höhe von drei bis fünf Euro zu verlangen, sagte der CSV-Abgeordnete Laurent Mosar. Bestimmte grundlegende Dienstleitungen müssten kostenlos sein, so der CSV-Sprecher. "Dazu zählt in erster Linie das Geldabheben."