Am Montag wurden die Tripartite-Verhandlungen fortgesetzt. Auch am Abend diskutieren Regierung und Sozialpartner noch hinter verschlossenen Türen.

Politik 2 Min.

Tag zwei der Tripartite

Hoffen auf eine Einigung

Simone MOLITOR Am Montag wurden die Tripartite-Verhandlungen fortgesetzt. Auch am Abend diskutieren Regierung und Sozialpartner noch hinter verschlossenen Türen.

Nach einer fast achtstündigen Verhandlungsrunde an Tag eins der Tripartite ging es am Montagmorgen gleich um 9 Uhr wieder auf Schloss Senningen los. „Es wird wohl ein langer Abend“, wurde den Journalisten zwischendurch kurz mitgeteilt. Und tatsächlich ließ sich bis 18.30 Uhr kein Regierungsmitglied und auch kein anderer Verhandlungspartner blicken. Regierung, Gewerkschaften und Patronat saßen weiter an einem Tisch, um sich auf mögliche Maßnahmen zu einigen. Es gilt, Antworten zu finden, um auf die angespannte Wirtschaftslage, die steigende Inflation und die Energiekrise zu reagieren.

Hauptmaßnahme Energiepreisbremse

Via Twitter und Facebook ließ Premier Xavier Bettel (DP) nach dem ersten Verhandlungstag am Sonntag wissen, dass die Regierung den Sozialpartnern vorgeschlagen habe, die Energiepreise zu deckeln. Mit dieser Maßnahme könne den Bürgern und Unternehmen direkt und schnell geholfen werden. Die Priorität der Regierung bestehe darin, „gegen den Preisanstieg vorzugehen“, so Bettel. Die Energiepreisbremse wird als Hauptmaßnahme angeführt. Am Montag wollte man dazu noch Berechnungen vom Statec vorlegen.

Tripartite-Auftakt: Regierung will Energiepreise deckeln Regierung, Gewerkschaften und Patronat verhandeln seit Sonntag über Maßnahmen gegen die Teuerung. Der Premier gibt erste Details bekannt.

Für den Piraten-Abgeordneten Sven Clement ist diese Maßnahme keine gute Idee, wie er auf Twitter klarstellte. Wenn die Regierung den Unterschied zahle, würde der „kleine/sparsame Verbraucher“ im Endeffekt denjenigen subventionieren, „dee verbëtzt oder ineffizient ass. An d’Multie laachen“. Die CSV hingegen begrüßt die Energiepreisbremse. Wie Co-Parteipräsident Claude Wiseler am Montagmorgen bei RTL unterstrich, habe seine Partei diese Maßnahme bereits vor Monaten vorgeschlagen.

Fortsetzung wohl nächste Woche

Drei Verhandlungstage sind für diese zweite Tripartite vorgesehen. Immer noch hofft man, bis Dienstag ein Abkommen gefunden zu haben, um es bereits im nächsten Regierungsrat verabschieden zu können. Falls es bis Dienstag zu keiner Einigung kommt, werden die Gespräche nächste Woche voraussichtlich am Donnerstag fortgesetzt. Ziel ist es, bis Ende September oder spätestens Anfang Oktober Hilfen auf den Weg zu bringen.



Kontroverse um Staatsverschuldung

Konfliktpotenzial bietet nicht nur die Indexdiskussion – laut Statec könnten 2023 bis zu fünf neue Tranchen fällig werden -, sondern auch die Höhe der Staatsverschuldung. „Keine Diskussion darf tabu sein“, hatte Premier Bettel am Ende der bilateralen Gespräche am vergangenen Freitag gesagt. An der im Koalitionsvertrag verankerten Schwelle von maximal 30 Prozent Staatsverschuldung hält er jedoch fest, während etwa Claude Haagen (LSAP), Minister für soziale Sicherheit, über Twitter verlauten ließ, dass man in außergewöhnlichen Zeiten „keinen budgetären Dogmatismus“ brauche.

"Das Ziel ist, keinen hängenzulassen" Im Anschluss an die bilateralen Konzertierungen mit Patronat und Gewerkschaften erklärte Premier Xavier Bettel die Ausgangslage.

„Ratingagenturen, die das Triple-A definieren, sollen Lösungen vorschlagen, anstatt unverständliche Grenzen aufzuziehen“, schrieb Haagen in einer Reaktion auf einen Tweet des früheren LSAP-Abgeordneten Alex Bodry, der die 30-Prozent-Schuldenquote infrage gestellt hatte. Dies sei ein „hausgemachtes politisches Ziel“. Die einzige verbindliche Norm für die Schuldenbegrenzung liege für EU-Länder bei 60 Prozent, so Bodry. „Außergewöhnliche Situationen verlangen auch mal außergewöhnliche und temporäre budgetäre Anstrengungen.“

Unterdessen hatten auch die Grünen bei ihrer Pressekonferenz zur politischen Rentrée Ende August bereits ein Überschreiten der Schuldengrenze als möglichen Ausweg gesehen. „Wir haben im Moment finanziellen Spielraum und müssen jetzt flexibel sein“, meinte Co-Parteipräsident Meris Sehovic. CSV-Co-Parteipräsident Claude Wiseler wiederum ist ebenfalls dagegen, dass die Grenze von 30 Prozent Staatsverschuldung überschritten wird.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.