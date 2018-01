dv - Für viele junge Menschen, die von der Uni oder der Hochschule kommen, wird es künftig weniger Bürokratie geben. Die drei Benelux-Staaten Belgien, Niederlande und Luxemburg haben am Donnerstagabend entschieden, die gegenseitige automatische Anerkennung von Hochschuldiplomen, die 2015 geschaffen wurde, zu erweitern.



Seit 2015 werden Bachelor- und Masterdiplome, die in Belgien oder in den Niederlanden erworben wurden, automatisch und ohne jegliches Verfahren in Luxemburg registriert. Das gleiche gilt in Belgien und den Niederlanden auch für in Luxemburg erworbene Abschlüsse.



Diese automatische Anerkennung wurde von den Hochschulministern der drei Staaten am Donnerstagabend in Brüssel auf alle Niveaus von Hochschulabschlüssen erweitert. Das heißt, dass künftig sowohl Doktortitel wie auch Ausbildungen, die unter dem „brevet de technicien supérieur“ fallen, in den drei Staaten ohne jegliche Verfahren anerkannt werden. Dazu gehören beispielsweise Ausbildungen im Pflegedienst des Gesundheitswesens, im audiovisuellen Bereich, in der Informatik oder in der Buchhaltung.



„Mit der automatischen Anerkennung des Niveaus aller Hochschulabschlüsse fördert der Benelux die grenzüberschreitende berufliche Mobilität junger Menschen,“ erklärte Alain de Muyser, Generalsekretär des Benelux.