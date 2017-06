(ham) - 71 Millionen Menschen sind weltweit an Hepatitis C erkrankt. In Luxemburg dürften es Schätzungen zufolge 2 500 sein. War der Kampf gegen die Krankheit lange aussichtlos, besteht seit drei Jahren ein Wirkmittel, das in 95 Prozent der Fälle zur Heilung führt. Sofosbuvir, so der Name des neuen Wundermittels. Und gegen dieses Wundermittel haben die Ärzte ohne Grenzen nun Einspruch beim europäischen Lizenzamt eingelegt.



Das Problem: Die dreimonatige Therapie kostet in Europa rund 55 000 Euro. In den USA sind es sogar 84 000 Dollar - rund 1 000 Dollar pro Pille demnach. Dabei liegen die Produktionskosten weit unter einem Dollar. Und: „Die Forschungs- und Entwicklungskosten hatte das Unternehmen bereits nach einem Jahr wieder eingespielt. Nichts also rechtfertigt diese Preispolitik“, meint MSR-Präsident Paul Delaunois.

Für dumm verkauft



Der Hersteller Gilead verkaufe die Patienten, die Länder und ihre Sozialsysteme für dumm, findet Dr. Vic Arendt. Der Infektiologe und Präsident der „Fondation MSF pour la recherche humaine“ spricht von einer kafkaesken Situation. Geschützt werde der Hersteller in seiner Preispolitik nämlich von den internationalen Patentämtern.

„Dabei ist es nicht mal eine richtige Erfindung, eigentlich aber Voraussetzung für ein Patent“, erklärt Arendt. „Und doch kann der Hersteller Preise fordern, die längst nicht mehr gerechtfertigt sind“. Exorbitante Preise, so der Infektiologe. Eigentlich habe Gilead nur zwei Moleküle zusammen geführt. Damit sei die Lizenz angreifbar. Und damit auch das Monopol des Unternehmens.

Wie das geht, zeigen Länder wie Indien, die eine äußerst strikte Lizenz-Politik fahren. In Indien konnte Gilead seinen Wirkstoff aufgrund der strengen Auflagen nicht schützen. Dem Pharmagiganten blieb nichts anderes übrig als Wasser in seinen Wein zu gießen und Generika zuzulassen. Die Folge: In Indien kostet die dreimonatige Therapie gegen Hepatitis-C nur noch 300 Euro.



Der Ball liegt beim Hersteller



Der Einspruch wurde am 27. März eingelegt. Die ganze Prozedur soll nun 18 Monate dauern. Der Ball liege nun bei Gilead. Das Unternehmen müsse bis Januar 2018 schriftlich auf den Einspruch reagieren.



Man hoffe, dass die Initiative der Zivilgesellschaft die Regierungen dazu bewege, zumindest eine Einigung mit dem Hersteller zu erzielen, erklärt MSF-Präsident Paul Delaunois. In Frankreich beispielsweise habe dies bereits zu einer Reduzierung der Preise geführt. „Auch das beste Arzneimittel wirkt nicht, wenn die Patienten keinen Zugang dazu haben, so Delaunois.