Henri Kox wird Wohnungsbauminister

Michèle GANTENBEIN

Das Exekutivkomitee der Grünen hat sich am Dienstagabend einstimmig für Henri Kox als Wohnungsbauminister ausgesprochen. Er muss am Donnerstag noch vom Kongress bestätigt werden. In der Chamber werden Roberto Traversini und Henri Kox durch Semiray Ahmedova und Chantal Gary ersetzt.