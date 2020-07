Wohnungsbauminister Henri Kox wird neuer Polizeiminister. Bislang betreute er das Ressort für Innere Sicherheit lediglich als Ministre délégué. Vizepremier François Bausch bleibt Verteidigungsminister.

Henri Kox übernimmt Ressort der Inneren Sicherheit

Henri Kox (Déi Gréng) übernimmt das Ressort für Innere Sicherheit. Bislang betreute er das Ressort als delegierter Minister an der Seite von Vizepremier François Bausch (Déi Gréng). Das Kabinett hat die Regierungsumbildung am Donnerstag in seiner Sitzung beschlossen. Bausch bleibt Verteidigungsminister. Die Regierung bestätigte den Wechsel in einer Pressemitteilung.

Die beiden grünen Minister François Bausch und Henri Kox. Foto: Regierung

Der langjährige Ost-Abgeordnete war erst am 11. Oktober vergangenen Jahres von der Chamber in die Regierung gewechselt, wo er neben seiner Funktion als delegierter Minister für Innere Sicherheit auch das Wohnungsbauministerium von seiner Parteikollegin Sam Tanson (Déi Gréng) übernahm.

Kox vereidigt, Regierung komplett Die Regierung ist wieder komplett: Großherzog Henri hat Henri Kox (Déi Gréng) als Logement-Minister vereidigt. Kox ist bereits der vierte Ressortleiter seit 2013.

Die Regierungsumbildung im vergangenen Herbst war nach dem schweren Herzinfarkt des damaligen Vizepremiers und Justizministers Félix Braz (Déi Gréng) notwendig geworden. Nachdem Braz aus der Regierung ausgeschieden war, hatte Tanson das Justizressort übernommen. Während sie Kulturressort behielt, gab sie den Wohnungsbau an Henri Kox ab.

