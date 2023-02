Der Wohnungsbauminister diskutiert mit dem Immobiliensektor über Lösungen aus der Krise und macht Zusagen beim „Bëllegen Akt“.

Politik 5 Min.

Assises du logement

Henri Kox: „Nichts tun ist für mich keine Option“

Michèle GANTENBEIN Der Wohnungsbauminister diskutiert mit dem Immobiliensektor über Lösungen aus der Krise und macht Zusagen beim „Bëllegen Akt“.

Was ist zu tun, um die sich verschärfende Wohnungskrise einzudämmen? Darüber diskutierte Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) am Mittwoch mit zahlreichen Akteuren aus dem Immobilienbereich. Erstmals nahmen auch Vertreter aus dem Privatsektor an den Assises du logement teil. Sie fordern seit Jahren, am staatlich subventionierten Wohnungsbauprogramm beteiligt zu werden. Das soll nun Realität werden.

Mietpreise: „Wenn das so weitergeht, haben wir eine riesige Katastrophe“ Am Mittwoch treffen sich zahlreiche Akteure aus dem Immobilienbereich zum Austausch über Lösungen aus der Krise. Wir haben einige zu ihren Forderungen und Erwartungen befragt.

Seit Monaten laufen Gespräche zwischen dem Bau- und Handwerkssektor und dem Wohnungsbauministerium über mögliche Modelle der Beteiligung, mit dem Ziel, sogenannte „Arbeiterwohnungen“ zu bauen, die die Betriebe ihren Mitarbeitern günstig vermieten.

Beteiligung des Privatsektors am erschwinglichen Wohnungsbau

Die genauen Modalitäten und Bedingungen müssen noch im Detail geklärt werden. Henri Kox ist wichtig, dass „die staatlichen Gelder nicht irgendwo versanden“, die erschwinglichen Wohnungen über einen langen Zeitraum bezahlbar bleiben und die Betriebe keine Gewinne damit machen. Im Umkehrschluss wird der Bau wie bei den öffentlichen Bauträgern zu 75 Prozent vom Staat subventioniert.

Wichtig ist, dass die staatlichen Gelder nicht irgendwo versanden und die Wohnungen erschwinglich bleiben. Henri Kox, Wohnungsbauminister

Die Wohnungen müssen während mindestens 40 Jahren in der Sozialbindung, also erschwinglich bleiben und die Grundstücke während einer Laufzeit von mindestens 50 Jahren via Erbpacht zur Verfügung gestellt werden. Um sicherzustellen, dass keine Gewinne gemacht werden, müssen die Wohnungen von einem Sozialunternehmen (société d'impact sociétal, SIS) verwaltet werden. Das Modell, das nun mit dem Bausektor ausgearbeitet wird, könnte auf andere Wirtschaftszweige ausgeweitet werden, so Roland Kuhn, Vorsitzender der Fédération des entreprises de construction et de génie civil.

Anhebung des „Bëllegen Akt“ auf 30.000 Euro

Dass sie künftig staatliche Hilfen in Anspruch nehmen können, um erschwingliche Wohnungen zu bauen, wurde von den Vertretern des Privatsektors begrüßt. Allerdings forderten sie angesichts des aktuellen Stillstands auf dem Wohnungsmarkt kurzfristige Maßnahmen, um den Bau und den Verkauf von Wohnungen wieder anzukurbeln. Henri Kox sagte sich bereit, den Betrieben entgegenzukommen, um die Aktivität im Sektor aufrechtzuerhalten und Arbeitsplätze zu sichern. Eine erste Forderung, die Kox unterstützt, betrifft die Anhebung des „Bëllegen Akt“ von 20.000 auf 30.000 Euro während zwölf Monaten, um Erstkäufern den Zugang zum Eigenheim zu erleichtern.

Es kommt ein Maßnahmenpaket. Es muss eins kommen. Aber wir müssen schauen, was möglich ist. Henri Kox

Auch beim Enregistrement bewegt sich der Minister. Während zwölf Monaten sollen Enregistrement-Gebühren lediglich auf dem Grundstück fällig werden. Zum „Bëllegen Akt“ gebe es Kox zufolge einen Konsens in der Regierung, beim Enregistrement muss er wohl noch etwas Überzeugungsarbeit leisten. Klar aber ist: „Es kommt ein Maßnahmenpaket. Es muss eins kommen. Aber wir müssen schauen, was möglich ist und was wirkt“, so Kox.

Steigende Kosten bremsen den Wohnungsbau Der Zugang zu Wohneigentum im Land werde „noch komplizierter“, so die Immobilienexperten von JLL. Attraktiv bleibt der Bürosektor für Investoren.

Was Henri Kox nicht will, sind preistreibende Maßnahmen. „Wir können die Krise nicht mit Maßnahmen bekämpfen, die die Preisspirale angeheizt haben.“ Aus diesem Grund erteilte er der Forderung einer Senkung der TVA logement auf drei Prozent sowie der Wiederherstellung des Amortissement accéléré auf sechs Prozent während sechs Jahren eine klare Absage. Europäische Regeln würden eine Senkung der Mehrwertsteuer zudem unmöglich machen. „Unsere Mehrwertsteuersätze sind gut, wie sie sind. Wenn wir das ändern, müssen wir sämtliche Mehrwertsteuersätze infrage stellen“, so Kox.

„Vielleicht müssen die Preise einfach mal fallen“

SNHBM-Direktor Guy Entringer betonte, dass die Nachfrage auf dem Immobilienmarkt „viel zu stark war“. Seine Beobachtung: Die Investoren beherrschen den Markt und reißen sich die Wohnungen unter den Nagel, und die normalen Bürger bleiben außen vor, weil sie sich keine Wohnung leisten können. Von daher sei es wichtig gewesen, Maßnahmen zu ergreifen, die die Nachfrage eindämmen.

Es gefällt den Promoteuren zwar nicht, aber vielleicht müssen die Preise einfach mal fallen. Guy Entringer, SNHBM-Direktor

Entringer begrüßt demnach die Abschwächung der Nachfrage auf dem privaten Markt und hofft, dass dank der Reform über den subventionierten Wohnungsbau bald mehr Menschen ein Recht auf eine staatlich subventionierte Wohnung haben. Die SNHBM werde ihre Bauaktivität auf jeden Fall aufrechterhalten und nicht weniger Wohnungen bauen. „Es gefällt den Promoteuren zwar nicht, aber vielleicht müssen die Preise einfach mal fallen. Viel Bauland wurde vor Jahren erworben. Da wurden durch die Preissteigerung enorme Gewinne erzielt“ erklärte Entringer.

Entwicklung des Wohnungsmarktes im Jahr 2023

Julien Licheron vom Observatoire de l'habitat gab zu bedenken, dass die Nachfrage mit finanziellen Hilfen seit vielen Jahren stark stimuliert werde. „40 bis 60 Prozent dieser Hilfen wandern direkt in die Tasche des Empfängers.“ Es sei wichtig, jetzt mehr das Angebot zu fördern.

CSV: „Der Wohnungsmarkt braucht einen Elektroschock“ Die CSV schlägt fünf steuerliche Maßnahmen vor, die helfen sollen, die privaten Investitionen in den Wohnungsmarkt schnell wieder anzukurbeln.

Für 2023 hat das Observatoire de l'habitat zwei mögliche Szenarien entwickelt. „Entweder erleben wir eine Preissenkung beziehungsweise eine Preissteigerung unterhalb der Inflationsrate, oder aber es wird eine Anpassung über die Quantität geben, wie wir sie 2008 und 2009 erlebt haben: weniger Transaktionen und weiterhin hohe Preise“, so Julien Licheron.

40 bis 60 Prozent der staatlichen Hilfen wandern direkt in die Tasche des Empfängers. Julien Licheron, Observatoire de l'habitat

„Nichts tun, ist keine Option“, meinte Kox und sagte sich bereit, gegenüber seinen Regierungskollegen alle Maßnahmen zu unterstützen, die nicht preistreibend seien. Zu diesen Maßnahmen zählt auch die Anhebung des Steuerfreibetrags auf Mieteinnahmen (aktuell 50 Prozent) für Besitzer, die im Rahmen der Gestion locative sociale (GLS) eine Wohnung günstig vermieten. Mit dieser Maßnahme soll die Bereitstellung von günstigem Mietwohnraum noch attraktiver werden.

Geringe Änderungen am Mietgesetz

Am geplanten Mietgesetz hält Henri Kox derweil fest. Zwei kleine Änderungen wird es noch geben. So dürfen die Mieten künftig alle zwei Jahre um maximal zehn Prozent angehoben werden. Bei alten Wohnungen, die grundlegend renoviert oder saniert werden, gilt die Décote (Wertminderung) erst ab dem Moment, wo die Arbeiten fertiggestellt sind. Das bedeutet im Umkehrschluss einen höheren Immobilienwert und folglich eine höhere Mietobergrenze.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.