Heilige Kühe

Annette WELSCH

Manche Feststellungen des Rechnungshofs im Spezialbericht über die staatlichen Subventionen von Krankenhausinvestitionen haben einen gewissen Unterhaltungswert. Wenn künftig Zahlungsbelege verlangt werden sollen, bevor Kosten erstattet werden oder doppelte Kostenerstattungen doch besser vermieden werden sollen und man auch darauf verzichten sollte, Büro- und Werbeartikel, Sportkleidung, Wäsche, Spielsachen, Kunstwerke und dekorative Zimmerbrunnen sowie diverse Feierlichkeiten, wie Straußfeiern, Baustellenbeendigung und Einweihungen staatlich zu subventionieren, dann fällt es schwer, schallendes Gelächter zu unterdrücken.



Die Krankenhäuser bauen und das Ministerium kann nicht angeben, ob das, was autorisiert und bezahlt wurde, auch gebaut wurde oder das, was gebaut wurde, überhaupt autorisiert war. Die Krankenhäuser fragen an und das Ministerium bezahlt, es schießt auch gerne noch mal Geld nach, ohne sich begründen zu lassen, warum. Es hat keinen Überblick, keine Kontrolle und so manches „nice to have“ wurde dem Gesundheitsminister nicht einmal zur Unterschrift vorgelegt. Krankenhäuser sind halt die heiligen Kühe im Gesundheitswesen – fast die Hälfte der Gesundheitsausgaben fließt in die Spitäler – und müssen ohnehin wenig Rechenschaft abgeben über ihre Kostenstruktur und ihre Leistungen.

Man wähnt sich in einem Entwicklungsland, das sich mit Prozeduren schwer tut.



Mit welcher Nonchalance aber im Gesundheitsministerium über Jahre hinweg gesetzliche Bestimmungen fröhlich ignoriert wurden, wie schlampig gearbeitet wurde, ist schon bemerkenswert. Man wähnt sich in einem Entwicklungsland, das sich noch schwer tut mit rechtsstaatlichen Prozeduren. Dass es nun auffiel und hoffentlich endlich nachgebessert wird, ist dem Rechnungshof zu verdanken, der sich selber mit den Stichproben beauftragte. Sonst wäre das Spiel noch Jahre weitergegangen. Und nachgebessert werden muss. Denn was für den Umgang mit öffentlichen Geldern im Bautenministerium und für Investitionen in den öffentlichen Transport gilt, muss auch im Gesundheitswesen zur gängigen Praxis werden. Genauso wie in anderen Ministerien, deren Kernbusiness es nicht ist, Infrastrukturen zu bauen, wie dem Bildungsministerium, das mit öffentlichen Mitteln Investitionen in private Schulen finanziert

Es ist peinlich genug, dass man es in der Villa Louvigny nie für nötig befand, mit Sorgfalt zu arbeiten. Dabei hatte LSAP-Gesundheitsminister Johny Lahure 1998 wegen „dysfonctionnements“ in seinem Haus seinen Hut genommen, und es war eine Folge davon, dass 1999 die Krankenhausinvestitionen in ein Gesetz gepackt wurden und verschiedene Prozeduren eingeführt wurden. Um sie zumindest zwischen 2007 und 2017 nicht einzuhalten? Dafür müssen sich die beiden ehemaligen LSAP-Gesundheitsminister Mars Di Bartolomeo und Lydia Mutsch nun vor der parlamentarischen Gesundheitskommission verantworten. Dass diese weiterhin von Mars Di Bartolomeo präsidiert wird, der es „sans gêne“ nicht für wert befindet, sich wegen Befangenheit zurückzuziehen, spricht Bände. Es ist bezeichnend für dessen sorglosen Umgang mit Regeln und Anstand. Was will man da erwarten?