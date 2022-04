Wenn das Parlament heute das Hausmülldeponieverbot beschließt, werden DP und LSAP dafür stimmen. Auf lokaler Ebene aber haben sie sich dagegen ausgesprochen.

Neues Abfallgesetz

Hausmülldeponien ab 2030 verboten

Michèle GANTENBEIN Wenn das Parlament heute das Hausmülldeponieverbot beschließt, werden DP und LSAP dafür stimmen. Auf lokaler Ebene aber haben sie sich dagegen ausgesprochen.

Das neue Abfallgesetz, das am Mittwochnachmittag im Parlament verabschiedet wird, verbietet das Deponieren von Hausmüll ab 2030. Damit geht Luxemburg über die europäische Direktive hinaus. Die Direktive schreibt vor, dass ab 2035 maximal zehn Prozent des nationalen Haushaltsabfalls deponiert werden dürfen. Luxemburg liegt bereits heute unter dieser Obergrenze.

Das Abfallsyndikat Sigre betreibt die Hausmülldeponie Muertendall und fühlt sich durch das Verbot, von dem die Sigre-Verantwortlichen erst erfuhren, nachdem der Entwurf im Parlament hinterlegt worden war, vor den Kopf gestoßen. Es fürchtet um die Abfallentsorgungssicherheit seiner 22 Mitgliedsgemeinden. Außerdem hat das Syndikat in den vergangenen Jahren massiv in den Ausbau und die Sanierung der Deponie investiert hat, um dort bis 2050 Hausmüll deponieren zu können. Der Ausbau wird sogar mit Geldern aus dem Umweltfonds unterstützt.

Das Sigre hat sich gegen das Deponieverbot zur Wehr gesetzt. Es forderte die frühere Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) vergangenes Jahr in einer Motion dazu auf, die europäische Direktive eins zu eins umzusetzen und das Deponieren von Hausmüll nicht komplett zu verbieten.

Die Motion wurde von allen Mitgliedsgemeinden unterzeichnet, in den meisten Gemeinden fiel das Votum einstimmig aus. Unter den Befürwortern der Motion sind auch fünf Abgeordnete: Léon Gloden, Octavie Modert (beide CSV), Gilles Baum und Carole Hartmann (beide DP) und Tess Burton (LSAP). Sie haben als Lokalpolitiker für die Motion gestimmt. Doch die frühere Umweltministerin hat der in der Motion formulierten Forderung nicht Rechnung getragen. Das Gesetz wurde nicht geändert. Ein entsprechender Änderungsantrag der CSV wurde Paul Galles zufolge abgelehnt.

Um kohärent zu bleiben, müssten die betroffenen CSV-, DP- und LSAP-Abgeordneten, die sich auf lokaler Ebene für ein weniger strenges Gesetz eingesetzt haben, am Mittwoch gegen das Gesetz stimmen oder sich zumindest enthalten. Immerhin geht es um die Müllentsorgungssicherheit in Gemeinden, in denen sie politisch verantwortlich sind, und um die finanzielle Belastung, die das Verbot für die Gemeinden und ihre Bürger mit sich bringen wird.

Die CSV wird sich Co-Fraktionschefin Martine Hansen zufolge bei der Abstimmung enthalten. Bei der DP und der LSAP ist davon auszugehen, dass sie für das Gesetz stimmen werden. Auf den Widerspruch angesprochen, weichen Gilles Baum, Carole Hartmann und Tess Burton aus. Sie hätten das Dossier nicht weiter im Detail verfolgt. Außerdem habe es eine Entwicklung in der Angelegenheit gegeben.

Diese Entwicklung, von der sie sprechen, sind Gespräche zwischen dem Umweltministerium, dem Sigre und den anderen beiden Syndikaten Sidor und Sidec. „Das Umweltministerium hat angekündigt, eine Studie in Auftrag zu geben, um alternative Missionen für die Deponien und den Impakt des Verbots auf die Syndikate und Pisten einer finanziellen Kompensierung zu prüfen“, erklärte Sigre-Direktor Serge Less am Mittwoch auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“.

Für das Sigre und vor allem für die 22 Mitgliedsgemeinden steht finanziell einiges auf dem Spiel. Immerhin finanzieren die Gemeinden den Betrieb der Deponie, den Ausbau, die Sanierung und - ganz wichtig - die Nachversorgung. Die Nachsorgepflicht nach der Schließung der Deponie beträgt 30 Jahre. Das bedeutet: Während 30 Jahren müssen unter anderem die Kläranlage und die Gasfackel am Laufen gehalten werden, was mit Kosten verbunden ist. Um diese Kosten stemmen zu können, müssen jetzt Rücklagen gebildet werden.

Laut dem Finanzierungsplan, der den Betrieb der Hausmülldeponie und Einnahmen bis 2050 vorsieht, zahlen die Mitgliedsgemeinden derzeit knapp 23 Euro pro Tonne an Rücklagen. Schließt die Hausmülldeponie frühzeitig, müssten die Gemeinden 47,54 Euro pro Tonne an Rücklagen einzahlen, hatte Sigre-Direktor Serge Less vergangenen Sommer dem „Luxemburger Wort“ erklärt. Das wiederum hätte Auswirkungen auf die Abfalltaxe, die den Gemeinden in Rechnung gestellt wird. „Wenn 2030 kein Hausmüll mehr deponiert werden darf, müssen wir die Abfalltaxen ab jetzt und bis 2030 von 200 auf mindestens 240 Euro pro Tonne erhöhen“, so die Umweltingenieurin des Sigre, Danielle Frères, damals.

Es kann auf jeden Fall nicht sein, dass der Bürger durch eine Entscheidung des Umweltministeriums zusätzlich belastet wird. Jérôme Laurent, Sigre-Präsident und LSAP-Rat

„Wir haben vor der Abstimmung im Parlament eine verbindliche Zusage gefordert, wer die Nachversorgung finanziert, wenn wir keinen Hausmüll mehr deponieren dürfen und unsere Einnahmequellen wegbrechen“, erklärt Sigre-Präsident und LSAP-Rat Jérôme Laurent am Mittwoch auf Nachfrage. Diese Zusage habe man nicht erhalten.

Gilles Baum hatte das Dossier, wie er am Dienstag auf Nachfrage erklärte, nach dem Treffen mit dem Sigre im vergangenen Jahr „nicht mehr auf dem Radar“. Ihm sei seitens des Sigre aber nun versichert worden, dass es eine Zusage für eine finanzielle Kompensierung gebe und dass der finanzielle Ausfall nicht ganz so dramatisch sei wie ursprünglich angenommen. Konkrete Zahlen aber nannte Baum nicht.

Jérôme Laurent sieht das anders. „Eine Studie, in der die Möglichkeit einer finanziellen Kompensierung geprüft wird, ist keine Zusage. "Es kann auf jeden Fall nicht sein, dass der Bürger durch eine Entscheidung des Umweltministeriums zusätzlich belastet wird. Weder das Sigre, noch der Bürger tragen die Schuld daran, dass Luxemburg über die europäische Direktive hinausgeht.“

