Der Ärger des Wohnungsbauministers über eine parlamentarische Anfrage warf viele Fragen zum Thema auf. Hier finden Sie Antworten auf fünf davon.

Hat Henri Kox keine Antworten auf seine eigenen Fragen?

Emilie CHESNÉ Anfang April warf der Ärger des Ministers für Wohnungswesen über eine parlamentarische Anfrage viele Fragen zum Thema Wohnungswesen auf. Hier finden Sie Antworten auf fünf davon.

Am 13. April wischte der Minister für Wohnungsbau, Henri Kox (Déi Greng), eine Frage des Abgeordneten Mars Di Bartolomeo (LSAP) beiseite und schickte ihm seinerseits rund 30 Gegenfragen. Eine Reaktion, die aufhorchen ließ. Zumal die Frage des Abgeordneten ein Thema betraf, das für das Land elementar ist: den Wohnungsbau. Er wollte nämlich Daten über die Luxemburger erhalten, die über die Grenzen Belgiens, Frankreichs oder Deutschlands gezogen sind. Die Gegenfragen des Wohnungsbauministers bezogen sich auf verschiedene Themen wie Bodenrente, Wohnflächen, erschwinglichen Wohnraum oder nachhaltige Entwicklung.

Auf eine Anfrage des Luxemburger Wort antwortete das Ministerium: „Die aufgelisteten Fragen sind Ausdruck des Interesses des Wohnungsbauministeriums an einer Reihe von Forschungsthemen, zu denen wir gerne mehr Daten hätten. Leider war das Ministerium aufgrund begrenzter Ressourcen bislang nicht in der Lage, diese Forschungen in Angriff zu nehmen“. Das Observatorium für Wohnraum habe jedoch „die Verfügbarkeit von Daten im Bereich Wohnraum deutlich verbessert“.

Das Observatorium für Wohnraum verfügt tatsächlich bereits über einige Antworten und es werden Studien zu den wichtigsten von Henri Kox genannten Themen durchgeführt. Darüber hinaus können einige vorhandene Daten bereits Denkanstöße geben.

Hier sind Beispiele zu fünf Fragen des Ministers:

Wie groß ist die Wohnfläche pro Kopf im Durchschnitt und je nach Region und Altersgruppe oder sozioökonomischer Situation in Luxemburg?

Auf der Website des Statec gibt es zwar eine Datei über die durchschnittliche Wohnungsgröße, aber diese gibt in der Tat keinen Hinweis auf die verfügbare Fläche pro Kopf. Die Europäische Statistikbehörde (Eurostat) erstellt hingegen eine Studie über die Wohnsituation in Europa. Die neueste, im Dezember letzten Jahres veröffentlichte Studie verwendet Daten für das Jahr 2021, darunter auch Daten aus Luxemburg. Sie befasst sich mit den Merkmalen der Wohnungen, in denen die Europäer leben, ihren Preisen und dem Bausektor.

Unter diesen Daten gibt es eine Rubrik, die sich insbesondere mit der Größe der Wohnungen befasst. Die Wohnfläche pro Kopf wird nicht in Quadratmetern angegeben. Sie gibt jedoch die Anzahl der verfügbaren Zimmer pro Person an. Diese Angabe ermöglicht bereits einen Vergleich der Situation in Luxemburg mit der seiner Nachbarn. Insgesamt ist die verfügbare Fläche pro Kopf im Großherzogtum ähnlich groß wie im übrigen Europa, wobei Alleinstehende über 65 Jahre mit fast 5 Räumen pro Person besonders auffallen, während es in Deutschland 3,1, in Frankreich 3,5 und in Belgien 4,2 Räume pro Person sind.

In dieser Eurostat-Studie sind zwei weitere Indikatoren interessant, um die Verteilung der Wohnungen auf die Haushalte in einem Land zu analysieren. Zum einen gibt die Überbelegungsrate der Wohnungen an, wie viele Familien in einer Wohnung leben, die im Verhältnis zu ihren Bedürfnissen zu klein ist.

Andererseits berechnet die Unterbelegungsrate der Wohnungen den Anteil der Personen mit ungenutzten Zimmern im Vergleich zur Größe ihres Haushalts. Die Unterscheidung nach Einkommensniveau ermöglicht es ferner, die Ungleichheiten, die in einem Land bestehen, hervorzuheben. So haben in Luxemburg 14 Prozent der armen Menschen zu wenig Platz in ihrer Wohnung, während nur 6,4 Prozent der Menschen, die über der Armutsgrenze leben, zu wenig Platz haben. Mehr als die Hälfte der Menschen über der Armutsgrenze verfügt hingegen über mehr Zimmer in ihrer Wohnung als nötig.

Welchen Anteil hat die Bodenrente an der Entwicklung der Immobilienpreise in Luxemburg in den letzten 20 Jahren?

Zu dieser Frage führt das Observatoire de l'habitat bereits Vergleiche zwischen den Bodenpreisen und den Wohnungspreisen durch. So erklärt Antoine Paccoud, Forscher am Liser und Leiter des Observatoriums: „Wir stellen fest, dass die Grundstückspreise schneller steigen als die Wohnungspreise. Es gibt ein echtes Problem beim Zugang zu Grund und Boden in Luxemburg.“

Die Frage, die Henri Kox hier stellt, betrifft jedoch den Anteil des Grundstückspreises am Verkaufspreis einer Immobilie. 2021 führte das Observatoire de l'habitat in seiner Note 28 eine erste Analyse der Preise von 80 Grundstücken durch, die zwischen 2018 und 2020 verkauft wurden und auf denen vermarktete Projekte im Gange waren. Diese Studie schätzte die Auswirkungen des Grundstücks auf durchschnittlich 27,3 % des endgültigen Verkaufspreises der Wohnungen.

Neuer Politikstil? Henri Kox genervt von parlamentarischer Frage Die Art und Weise, wie die Regierung parlamentarische Fragen behandelt, hat eine neue (Negativ)-Qualität erreicht.

Die Situation schien jedoch ungleichmäßig über das Land verteilt zu sein, wobei die Auswirkungen auf die Verkaufspreise in der Hauptstadt am stärksten waren (42,4 %). Die Forscher des Liser arbeiten derzeit daran, die Daten zu aktualisieren und zu vertiefen. So soll noch in diesem Jahr eine neue Version der Studie veröffentlicht werden.

Allerdings haben diese Studien auch ihre Grenzen. Denn je teurer das Grundstück gekauft wurde, desto wahrscheinlicher ist es, dass es den endgültigen Verkaufspreis in die Höhe treibt. Der Forscher sagt jedoch: „In Luxemburg halten fünf große Bauträger seit Jahrzehnten die Mehrheit der Grundstücke. [...] Für sie waren die Grundstückskosten praktisch gleich null, weil sie die Grundstücke vor mehr als zehn Jahren gekauft haben. Normalerweise müssten die Verkaufspreise niedriger sein. Aber in Wirklichkeit sind sie ein bisschen auf dem gleichen Niveau wie diejenigen, deren Grundstücke jetzt gekauft wurden“.

Aus diesem Grund ist für Jean-Paul Scheurer, Präsident der Immobilienkammer, die Argumentation des Wohnungsbauministers falsch. „Es sind nicht die Grundstückspreise, die sich auf die Immobilienpreise auswirken, sondern umgekehrt. Ich lege den Preis für mein Grundstück nach dem Preis fest, zu dem ich weiß, dass die darauf gebauten Wohnungen verkauft werden können.“

Wie hat sich die Größe der Unternehmen, die in der Entwicklung von Wohnraum aktiv sind, entwickelt?

Der Begriff „Unternehmen, die in der Entwicklung von Wohnraum tätig sind“ kann sich sicherlich als weit gefasst erweisen. Aber es gibt zumindest Daten über Immobilien- und Bauaktivitäten, da Eurostat die Größe von Unternehmen nach der Anzahl ihrer Beschäftigten klassifiziert. So ist die Gesamtzahl der Beschäftigten, die in jeder dieser Unternehmenskategorien tätig sind, über einen Zeitraum von zwölf Jahren zugänglich.



Anhand dieser Zahlen lässt sich feststellen, dass die Größe aller Arten von Bauunternehmen zugenommen hat und dass die großen Bauunternehmen die meisten Neueinstellungen vorgenommen haben, wobei die Zahl der Beschäftigten zwischen 2008 und 2020 um mehr als 60 Prozent gestiegen ist. Auf der Immobilienseite haben die Unternehmen, von denen die meisten weniger als zehn Mitarbeiter haben, die Gesamtbelegschaft von 3.206 Beschäftigten im Jahr 2008 auf mehr als 5.000 im Jahr 2020 erhöht. Natürlich wären aktuellere Zahlen interessant, um zu beobachten, wie sich die jüngsten Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt auf diese Unternehmen auswirken.

Wie haben sich die sozioökonomischen Merkmale von Erstkäufern in Luxemburg in den vergangenen 20 Jahren entwickelt?

Derzeit gibt es keine Veröffentlichungen über die genauen Merkmale von Personen, die in Luxemburg zum ersten Mal Wohneigentum erwerben. Jean-Paul Scheurer gibt jedoch einige Anhaltspunkte für Antworten. Nach den Erfahrungen des Präsidenten der Immobilienkammer „sind die Erstkäufer heute eher zwischen 30 und 40 Jahre alt, während sie früher zwischen 20 und 25 Jahre alt waren. Der Zugang zu Wohneigentum ist schwieriger, weil sie mehr Eigenkapital benötigen, aber auch, weil sie länger studieren“.

Seitens des Liser wird derzeit eine Studie durchgeführt, um den Anteil der Ersterwerber an den Hauskäufen zu ermitteln. „Wir haben Daten von der Registrierungsbehörde erhalten, die es ermöglichen, zwischen Erstkäufern und anderen Käufern zu unterscheiden. Wir werden uns anschauen können, wo sie kaufen, welche Fläche sie kaufen und die Entwicklung im Laufe der Zeit beobachten können.“

Aber es ist schwierig für Antoine Paccoud, den Eindruck von Jean-Paul Scheurer zu überprüfen. Tatsächlich lassen sich aus den Daten keine genauen Informationen über das Alter der Käufer, ihre Berufsgruppen oder ihr Einkommensniveau gewinnen. Trotz dieser ersten kommenden Erkenntnisse bleibt die Frage also tatsächlich noch zu erforschen.

Wie lässt sich „Gentrifizierung“ definieren? In welchen Vierteln der großen Orte in Luxemburg kann man eine „Gentrifizierung“ feststellen?

Diese Frage von Henri Kox ist von zentraler Bedeutung, da sie mit der Frage seines Gesprächspartners, Mars Di Bartolomeo, einhergeht. Der Begriff „Gentrifizierung“ bezeichnet die Tatsache, dass die städtische Entwicklung Ausgrenzung schafft, indem sie es benachteiligten Menschen nicht mehr ermöglicht, in denselben Vierteln zu wohnen wie zuvor. Genau das erleben Luxemburger, die gezwungen sind, nach Deutschland, Frankreich oder Belgien zu ziehen, weil sie es sich nicht mehr leisten können, in ihrem Land zu kaufen oder zu mieten.

Es ist daher schwierig, die von diesem Phänomen betroffenen Viertel zu definieren. Die Forschung zu diesem Thema ist noch nicht abgeschlossen. „In Luxemburg“, sagt Antoine Paccoud, „würde ich sagen, dass das gesamte Gebiet letztendlich mit diesen Umzügen konfrontiert ist [...] In den letzten Jahren haben die Preisentwicklung und der starke Zustrom von Privatinvestoren die Viertel und Städte stark verändert.“

Die größte Hürde für die Forscher besteht jedoch darin, eine Methode zu finden, um diese Menschen, die ihre Nachbarschaft oder das Land verlassen, um sich woanders niederzulassen, gezielt anzusprechen und zu verfolgen. Dann muss es gelingen, zwischen denen zu unterscheiden, die aus freien Stücken gehen, und denen, die aus wirtschaftlichen Gründen umziehen. Wie so oft müssen also auch beim Thema Wohnen die Daten noch ermittelt werden.

„Man muss wissen, dass es in Luxemburg einen gewissen Mangel an Wohnraum gibt. Es gibt keine spezielle Erhebung zu diesem Thema. Es könnte interessant sein, in regelmäßigeren Abständen eine spezifische Erhebung zum Thema Wohnen durchzuführen. [...] Dies sind grundlegende Daten, um eine Wohnungspolitik zu steuern“, fasst der Leiter des Observatoriums für Wohnungswesen zusammen.



