Happy Birthday

Annette Welsch Großherzog Henri feiert heute seine 63. Geburtstag - herzlichen Glückwunsch.

Der älteste Sohn von Großherzog Jean und Großherzogin Joséphine-Charlotte wurde am 16. April 1955 auf Schloss Betzdorf geboren. Er besuchte das Gymnasium in Luxemburg und in Frankreich, wo er 1974 das Abitur machte. Seine Studien an der Universität Genf schloss er 1980 mit einer Lizenz in Politikwissenschaften ab.



Am 14. Februar 1981 heiratete er Maria Teresa Mestre, die am 22. März 1956 in Havanna geboren wurde und die er während seines Studiums kennengelernt hatte. Das Paar hat fünf Kinder: Prinz Guillaume, Prinz Felix, Prinz Louis, Prinzessin Alexandra und Prinz Sébastien, der heute ebenfalls Geburtstag feiert.



Großherzog Henri folgte am 7. Oktober 2000 seinem Vater Jean auf den Thron.