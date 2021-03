CSV-Präsidenten Frank Engel wird „faux et usage de faux“ vorgeworfen - für CSV-Fraktionschefin Martine Hansen geht es jetzt um Transparenz.

Hansen über Vorwürfe gegen Engel: "Fielen aus allen Wolken"

CSV-Präsidenten Frank Engel wird „faux et usage de faux“ vorgeworfen - für CSV-Fraktionschefin Martine Hansen geht es jetzt um Transparenz.

(jwi) - „Es geht hier nicht um politische Spielereien“, betonte die CSV-Fraktionschefin Martine Hansen am Mittwochmorgen im RTL-Interview. Es ginge um Aufklärung und Transparenz.

Rückblick: CSV-Präsident Frank Engel wird vorgeworfen, einen Arbeitsvertrag zwischen ihm und der CSV-Frëndeskrees a.s.b.l. nicht beachtet zu haben. Engel solle neue Mitglieder für den Freundeskreis anwerben, dafür hat die Vereinigung ihm im vergangenen Jahr ein Gehalt ausbezahlt. Wie es aus Parteikreisen heißt, sei das Anwerben von Mitgliedern aber nie passiert. Aus diesem Grund hatten die Parteikollegen die Staatsanwaltschaft über den Verdacht in Kenntnis gesetzt.

Parteipräsident Frank Engel soll sich des „Abus de biens sociaux“ schuldig gemacht haben. Foto: Lex Kleren/LW-Archiv

Als die Bilanzen in der Generalversammlung des Freundeskreises vergangene Woche präsentiert wurden, flog der Schwindel auf: „Wir fielen aus allen Wolken“, so die CSV-Fraktionschefin. Im Interesse der Partei sei daher das juristische Gutachten in Auftrag gegeben worden.

Fakten waren eindeutig

Und das Resultat war laut Hansen ganz klar: Die Fakten mussten an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. „Es kann nicht immer versucht werden, alles unter den Teppich zu kehren.“ Transparenz würde eben wehtun und sei besser als mittel- oder langfristiges „Gemauschelts“. Es sei wichtig, jetzt Ruhe in die Partei zu bekommen.

Ob Engel weiterhin seinen Posten als CSV-Präsident behalten kann, dazu äußerte sich die CSV-Fraktionschefin nicht. Man habe das Nationale Comité für Mittwoch einberufen. „Das muss in der Partei geklärt werden.“

Frank Engel habe indes vorgeschlagen, die betroffene Summe zurückzuzahlen. In der Online-Zeitung reporter.lu sprach Engel am Dienstag davon, dass „die Abgeordneten versuchten ihn loszuwerden“. Sein Arbeitsvertrag sei vom Schatzmeister des Freundeskreises André Martins und vom damaligen CSV-Generalsekretär Felix Eischen unterschrieben worden.

Sein Mandat als Parteipräsident läuft demnächst aus. Allerdings hat er seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit gestellt. Die Wahl findet am 24. April im Rahmen des CSV-Kongresses statt.

