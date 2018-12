Die CSV Norden hat am Donnerstagabend mit Christophe Hansen einen neuen Präsidenten gewählt.

Hansen ersetzt Hansen

Christophe Hansen hat schon viel handfeste politische Erfahrung aufzuweisen, parteiintern und auf kommunaler Ebene.

(TJ) - Christophe Hansen ist der neue Bezirkspräsident der CSV Norden. Der 36 Jahre alte Europaparlamentarier übernimmt den Posten von seiner Kusine Martine Hansen, die nicht mehr kandidierte.



Hansen wurde von über 94 Prozent der rund 120 Delegierten, die am Donnerstag den Weg in die Al Seeërei in Diekirch gefunden hatten, gewählt.

Hansen hatte seine Fähigkeiten auf der europäischen Bühne als Assistent der EU-Abgeordneten Astrid Lulling unter Beweis gestellt und war anstelle von Viviane Reding ins EU-Parlament nachgerückt, als diese sich für eine Kandidatur bei den Nationalwahlen entschlossen hatte.



Als Präsident der CSJ Norden hatte er bereits neue Dynamik in die Jugendorganisation gebracht und zugleich die Funktionsweise der CSV kennengelernt.