(mig) - Im Handwerkssektor steigen ab diesem Herbst die Kosten für die Vorbereitungskurse zur Meisterprüfung sowie die Einschreibegebühren zur Meisterprüfung. Die Vorbereitungslehrgänge kosten 600 Euro, der Zugang zur Meisterprüfung kostet künftig 300 Euro. Bislang lagen die Einschreibegebühren bei 200 Euro für die Vorbereitungskurse und bei 100 Euro für die Prüfung.

Die Gebühren seien seit 2006 nicht mehr angepasst worden, schreibt Bildungsminister Claude Meisch in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Abgeordneten Gérard Anzia und Claude Adam, die sich nach den Gründen für die Gebührenerhöhung erkundigen.

Die Anpassung sei überfällig, so der Bildungsminister, zum einen wegen der Qualität der Ausbildung und dem damit verbundenen Aufwand. Zum anderen seien die Gebühren im Vergleich zum deutschen Ausbildungssystem verschwindend gering. Die Handwerkskammer in Trier beispielsweise verlange für die Ausbildung zum Bäckermeister 7.940 Euro, also fast das Neunfache.



Von den höheren Gebühren verspricht man sich darüber hinaus mehr Disziplin bei den Kandidaten, die Kurse regelmäßig zu besuchen.

Auszubildende, die sich unmittelbar nach ihrem DAP-Abschluss in einen Meisterkurs einschreiben, erhalten einen Nachlass in Höhe von 150 Euro.