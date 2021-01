Das Impfzentrum in Limpertsberg funktioniert ab Montag wieder, es kann seine volle Kapazität von 7.600 Personen/Woche jedoch nicht ausspielen.

Hall Victor Hugo: Impfzentrum wieder geöffnet

(TJ) - Ab Montag werden weitere Menschen in Luxemburg den begehrten Impstoff gegen das Corona-Virus erhalten. Medizinisches und paramedizinisches Personal wurde bereits eingeladen. Die Impfungen werden im eigens dafür eingerichteten Zentrum in den Viktor-Hugo-Hallen in Limpertsberg verabreicht.

Auch freiberufliche Ärzte und Verwaltungsmitarbeiter des Dachverbands der Pflegedienstleister Copas wurden zur Impfung eingeladen. Zudem sollen auch die Mitarbeiter der Rettungsdienste, die die Impfstoffe im Land transportieren, geimpft werden. Die Impfungen werden in Luxemburg nach einem fünfstufigen Plan vorgenommen.



Auch Großherzog Henri soll am Montag das Vakzin bekommen.

In einer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Claude Wiseler (CSV) hatte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erklärt, man könnte in Limpertsberg wöchentlich maximal 7.600 Personen pro Woche impfen. Bei maximaler Auslastung ist vorgesehen, das Zentrum 60 Stunden pro Woche offen zu halten. Dies setzt allerdings voraus, dass genügend Vakzin geliefert wird. Der Transport stellt wegen der notwendigen Kühlung eine logistische Herausforderung dar. Am Montag wird eine weitere Lieferung erwartet, mit der man 2.437 Menschen immunisieren könnte.

Vergangene Woche wurden 1.532 Menschen geimpft, seit Beginn der Kampagne erhielten 3.233 Menschen den Impfstoff der Hersteller Biontech oder Moderna.





