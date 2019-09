739 Polizeieinsätze und 231 Wegweisungen führt der jährliche Bericht zur häuslichen Gewalt an, den Gleichstellungsministerin Taina Bofferding (LSAP) am Mittwoch vorstellte.

Politik 3 Min.

Häusliche Gewalt: Stabile Zahlen, aber noch zu hoch

Annette WELSCH 739 Polizeieinsätze und 231 Wegweisungen führt der jährliche Bericht zur häuslichen Gewalt an, den Gleichstellungsministerin Taina Bofferding (LSAP) am Mittwoch vorstellte.

Seit 2003 gibt es das Gesetz zur häuslichen Gewalt und seitdem gibt es auch das "Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence". Polizei und Staatsanwaltschaft sowie die verschiedenen Organisationen, die Opfern und Tätern Hilfe und Beratung anbieten sind dort vertreten. Am Mittwoch stellte Gleichstellungsministerin Taina Bofferding (LSAP) den jährlichen Bericht des Komitees vor.

Proportional zum Bevölkerungswachstum sind 2018 die Interventionen der Polizei bei Gewalt im häuslichen Umfeld um 3,4 Prozent gestiegen. "Die Zahlen sind stabil, aber schockierend und immer noch zu hoch", sagte Bofferding. "Es ist wichtig, darüber zu sprechen, um die Gewalt in Beziehungen aus der Tabuzone herauszubekommen. Jeder, der Kenntnis von solche Vorfällen hat, trägt Verantwortung - keiner hat das Recht, die Hand gegen einen anderen zu erheben."

Wird es als Familiendrama verharmlost, macht man es dem Opfer noch schwerer, sich zu wehren Taina Bofferding

Insgesamt wurde die Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr mit 869 Fällen von häuslicher Gewalt befasst. Von den 739 Fällen, die zu Einsätzen der Polizei geführt haben, kam es zu 231 Wegweisungen des Täters. Das waren 24 Einsätze und 14 Wegweisungen mehr als 2017. In jedem dritten Fall - 70 an der Zahl - wurde die Wegweisung auf drei Monate verlängert. 69 Prozent der Täter sind Männer. Mit 87 Prozent sind öfter und mit schwereren Folgen Frauen die Opfer von solchen Gewalttaten - 13 Prozent sind Männer.

Die Prävention schwerer Gewalt und Todesfällen verbessern

Das Comité spricht auch Empfehlungen aus in seinem Bericht. So wünscht man sich eine Professionalisierung bei den Statistiken, die von der Polizei, der Staatsanwaltschaft und Riicht Eraus, der Organisation, die mit Tätern arbeitet geführt werden und in ihrer Qualität nicht einheitlich sind. Man möchte auch die Prävention von schweren Gewaltfällen bis hin zum Totschlag verbessern: Wie kann systematisch besser erfasst werden, wenn im Vorfeld auf solche Fälle hingewiesen wird?



Ziel ist und bleibt es, die Zahlen zu senken. "Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen und bei den Ursachen sexualisierter Gewalt ansetzen: den Stereotypen des starken Mannes und der schwachen Frau, die Opfer dazu bringen, sich selbst die Schuld zu geben, aber auch verdecken, dass auch Frauen auf Gewalt zurückgreifen können", sagte die Ministerin, die eine Studie zu Stereotypen bei der Universität Luxemburg in Auftrag gegeben hat.

Neue Kampagne "Gewalt tut weh"

Auch eine neue Sensibilisierungskampagne soll helfen. Mit Faltblättern und Postern werden die verschiedenen Formen der Gewalt gezeigt und die Botschaften verbreitet: Wehr Dich, Dir wird geholfen, Du bist nicht schuld, Du bist nicht allein, rede mit Deinem Umfeld darüber. "Man sollte nicht zögern, sich Hilfe zu suchen, auch wenn es schwer fällt", appellierte Bofferding.

Man sollte nicht zögern, sich Hilfe zu suchen, auch wenn es schwer fällt. Taina Bofferding

Eine wichtige Rolle im Kampf gegen Partnergewalt spielen die Opfer- und Täterorganisationen. Denn gesetzlich festgelegt ist, dass sich Täter innerhalb von einer Woche bei "Riicht Eraus" melden müssen, wo ihnen Hilfsangebote unterbreitet werden, um das Gewaltproblem in den Griff zu bekommen. Der "Service d'assistance aux victimes de violence domestique (SAVVD) geht dagegen pro-aktiv vor und kontaktiert die Opfer innerhalb von 24 Stunden, um eine kostenlose persönliche Betreuung anzubieten.

Riicht Eraus war 2018 mit 409 Dossiers befasst, davon bestand die Hälfte (226 Fälle) aus weggewiesenen Gewalttäter. Die anderen Täter kamen freiwillig oder aufgrund einer anderen juristischen Anordnung. 92 Prozent waren Männer und die Klientel kam aus 43 verschiedenen Ländern.