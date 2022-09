Der Minister für soziale Sicherheit stellt das 30-Prozent-Limit infrage. Xavier Bettel hatte erklärt, dass die Tripartite diese Schwelle nicht antasten dürfe.

Vor der Tripartite

Haagen stellt Schwelle für Staatsverschuldung in Frage

„Keine Diskussion darf tabu sein", hatte Xavier Bettel (DP) am Mittwochabend zu den Themen gesagt, die ab diesem Sonntagnachmittag in der neuen Tripartite mit den Sozialpartnern besprochen werden sollen. Der Premierminister hatte jedoch darauf hingewiesen, dass die im Koalitionsvertrag von DP-LSAP-déi gréng festgelegte Schwelle von 30 Prozent Staatsverschuldung nicht überschritten werden solle. Der Minister für soziale Sicherheit Claude Haagen (LSAP) äußerte am Samstag in den sozialen Netzwerken eine andere Meinung als Antwort auf den ehemaligen Minister und sozialistischen Abgeordneten Alex Bodry.

François Bausch: Die Inflation muss runter Der Vize-Premier sagte vor Beginn der Tripartite auf RTL, das Land müsse zunächst „den Winter erfolgreich überstehen und dann weitersehen."

Bodry schrieb in einem Tweet: „Der Schwellenwert von 30 Prozent des BIP für die Staatsverschuldung ist ein politisches Ziel, das in Luxemburg geschaffen wurde, während die einzige verbindliche Norm für die Schuldenbegrenzung für europäische Länder bei 60 Prozent liegt.“

Minister Claude Haagen teilte diese Meinung auf Twitter und erklärte, dass man sich in der aktuellen Situation nicht in einem „Haushaltsdogmatismus“ verfangen dürfe. Seiner Meinung nach sollten „die Ratingagenturen, die das Triple A definieren, Lösungen vorschlagen, anstatt Grenzen zu setzen“.

Sein Kollege François Bausch (déi gréng) hatte am Samstag auf RTL erklärt, die Regierung werde „vereint“ in die Verhandlungen gehen und Vorschläge auf den Tisch legen. Der Vizepremierminister hielt es außerdem für notwendig, die Inflation zu senken und „selektive Hilfen zur Verringerung des sozialen Elends" einzuführen.

