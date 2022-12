Es werden Kode für drei verschiedene Sitzungen sowie die Kostenerstattungsprozedur festgelegt.

Gesundheitsversorgung

Haagen legt Verordnung zur Psychotherapie vor

Annette WELSCH

Einen weiteren Schritt in Richtung Kostenübernahme der Psychotherapie hieß am Donnerstag der Ministerrat in Form eines schriftlichen Austauschs gut: Die erste Fassung einer großherzoglichen Verordnung zur Einführung von drei psychotherapeutischen Akten in die Nomenklatur der CNS werden auf den Instanzenweg geschickt. Das teilt das Sozialversicherungsministerium am Freitag mit.

Staatsrat kippt Reglement zur Psychotherapie Wesentliche Teile einer großherzoglichen Verordnung, mit der die CNS die Kostenübernahme von Psychotherapie regeln wollte, sind verfassunsgwidrig.

Die Verordnung basiere auf den ausführlichen Empfehlungen, die die Nomenklaturkommission in ihrer Zusammensetzung „Psychotherapie“ unterbreitet hat und legen die drei Kodes für die Einführungssitzungen, die Beistandssitzungen und die Sitzungen zum verlängerten Beistand fest. Es wird auch geregelt, wie die Akte in Rechnung gestellt und von der Krankenversicherung anschließend übernommen werden. Nun liegt es am Staatsrat.

Sozialminister Claude Haagen (LSAP) hatte vor kurzem ein erstes Machtwort gesprochen, nachdem die Mediation zwischen der CNS und der Vereinigung der Psychotherapeuten Fapsylux gescheitert waren, und den Tarif für eine Sitzung festgelegt. 144 Euro soll sie kosten. Die Fapsylux hat sich wiederum rechtliche Schritte vorbehalten. Bereits 2020 hatte sie gegen eine Verordnung des Ministeriums geklagt und Recht bekommen.

