Überlegungen zum Vorentwurf des aktualisierten Energie- und Klimaplans: Es brauche vereintes Handeln der Parteien, um die Weichen rapide umzulegen, so die Autorin.

Politik 5 Min.

Analyse und Meinung

Guter Rat ist teuer – besonders, wenn man ihn ignoriert

Überlegungen zum Vorentwurf des aktualisierten Energie- und Klimaplans: Es brauche vereintes Handeln der Parteien, um die Weichen rapide umzulegen, so die Autorin.

Von Marion Lorentz-Gottardi *

Schade. Wir sitzen in einem (Klima-)Zug, der mit rasender, kaum gebremster Geschwindigkeit auf eine Felswand zurast. Einige haben das erkannt, sie warnen, plädieren dafür, die Hebel umzulegen, die Richtung zu ändern, es sei dringend, nicht in drei Jahren, in fünf Jahren, sondern jetzt.

Was die Bürger von Blau-Rot-Grün erwarten Mut, Kreativität und Leadership erwartet sich der Klima-Bürgerrat von der Politik, damit seine 56 Empfehlungen nicht in einer Schublade sterben.

Viele haben die Warnungen gehört, sie sind aber nicht sicher, was sie davon halten sollen, der Zug fährt ja ganz ruhig, sie gehen also weiter ihrem normalen Leben nach.

Die eigentliche Aufgabe der Politik

Und die Politik? Die Führungskräfte des Landes? Sie beauftragen wissenschaftliche Komitees, die ihnen sagen, dass rapides, dezidiertes Handeln nötig ist, dass die Richtung schnell geändert werden muss, dass unser Lebensstil rasant verändert werden muss, wenn wir die Chance zum Überleben nutzen wollen. Sie beauftragen Bürgerkomitees, die sich ebenfalls zurückmelden, mit der Aufforderung zu schnellem und kräftigem Handeln, sehr wohl wissend, dass dies viele Veränderungen in unserem bisherigen Lebensmodus verursachen wird und auch muss.

Und die Politik schaut auf die Wähler, ist unfähig, den Menschen zu erklären, worum es geht und wie ernst die Lage wirklich ist. Wäre das nicht ihre Aufgabe? Zwar macht man Schritte in die richtige Richtung, ist dabei aber immer in Sorge, dass der „Bürger“ (tatsächlich gemeint sind Wähler/innen) nicht „mitkommt“ und man sie oder ihn an die Opposition verliert, die vielleicht andere, weniger streng empfundene Maßnahmen propagiert.

Es ist „Leadership“ nötig in einer solchen katastrophalen Situation.

Dabei wäre es doch die Aufgabe aller Politiker, aller Volksvertreter, aller Parteien, die Bürgerinnen und Bürger des Landes aufzuklären und zu schützen vor den schlimmsten Konsequenzen, die herannahen. Es ist „Leadership“ nötig in einer solch katastrophalen Situation. Es braucht vereintes, gemeinsames Handeln der Parteien, um die Weichen rapide umzulegen und der Kollision hoffentlich noch auszuweichen. Stattdessen machen auch die Politiker weiter wie gewohnt, schielen auf die Wählergunst und streiten sich um „machbare“ beziehungsweise „vertretbare“ Mini-Maßnahmen.

CO2-Emissionen müssen bis 2030 halbiert werden Die Mahnung ist unmissverständlich: Soll die Erderwärmung unter 1,5 Grad Celsius gebändigt werden, müssen die CO2-Emissionen um 48 Prozent sinken.

Wozu, bitte, hat man dann ein wissenschaftliches Beratergremium, wenn man die Empfehlungen nur halbherzig umsetzt? Wozu beruft man einen Bürgerrat ein, wenn man dessen ernst gemeinte und bereits intensiv diskutierten Vorschläge wenig mehr als ignoriert?

So steuern wir weiter, kaum gebremst, auf die Felswand zu.

Dieses Bild ist leider keine Polemik, keine Übertreibung, keine Panikmache. Es bildet schlicht die Wirklichkeit ab. Das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) warnt seit vielen Jahren vor den immer schlimmer werdenden Folgen der Überhitzung der Biosphäre unserer Erde. Wichtigster Punkt: Deren Ursache muss beseitigt werden, nämlich der Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre. Hierbei ist die Menschheit immer noch säumig, es ist nicht gelungen, diese Treibhausgasemissionen so weit zu unterbinden, dass das 2015 in Paris international vereinbarte Ziel einer Erwärmung um höchstens 1,5 Grad Celsius noch gehalten werden kann – das heißt, wenn wir nicht innerhalb von wenigen Jahren aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Die Zeit, die Schnelligkeit dieser Veränderung ist entscheidend. Und wir sind allesamt gerade dabei, dieses Ziel zu verfehlen.

"Zeiten der Rhetorik sind vorbei" Der "Mouvement écologique" möchte, dass die Regierung die Klima- und Biodiversitätskrise nicht nur anerkennt, sondern etwas dagegen tut.

Leider bedeutet das nicht nur ein paar stärkere Stürme und weggeblasene Dächer oder ein paar ausgefallene Ernten wegen Trockenheit oder Überschwemmungen. Es bedeutet vielmehr schnelle und tiefgreifende klimatische Veränderungen, die vielen Pflanzen keine Zeit und keine Möglichkeit mehr lassen, sich zu adaptieren. Unsere Wälder sind schon betroffen, die Mehrzahl ist krank. Ohne Pflanzen, ohne funktionierende Biotope ist aber auch kein tierisches und kein menschliches Leben mehr möglich. Unser blauer Planet wird zur Wüste, das Leben endet. Das ist die reelle Gefahr.



Was das Parlament von partizipativer Politik hält Während drei Stunden diskutierten die Abgeordneten über die Empfehlungen des Klima-Bürgerrates. Ein bisschen Vorwahlkampf würzte die Auseinandersetzung.

Die Warnung vor den Kipp-Punkten

Schon vor Jahrzehnten warnten die Wissenschaftler vor sogenannten „Kipp-Punkten“ im Verlauf der Erderwärmung, die, wenn sie einmal überschritten sind, ohne unser Zutun eine weitere Verstärkung der Erderwärmung auslösen, die von uns nicht mehr zu stoppen ist. Zu diesen Kipp-Punkten gehören das Auftauen der Permafrost-Böden in den nördlichen Regionen des Planeten (aus denen dann ein potentes Klima-Gas, Methan, freigesetzt wird, das den Treibhauseffekt empfindlich verstärkt), weiter das Abschmelzen des Polareises (was die Rückstrahlung, wie ein Spiegel, der Sonnenenergie ins Weltall vermindert und somit zu einer noch stärkeren Erhitzung der Erde führt, da Wasser die Sonnenenergie besser aufnimmt als Eis) oder auch das rapide Abschmelzen der auf Land liegenden Eismassen, allen voran der Grönland-Gletscher und der riesigen Eismassen der westlichen Antarktis (die viel schneller abschmelzen als noch vor ein paar Jahren geglaubt und damit nicht nur den Meeresspiegel ansteigen lassen, sondern auch durch Veränderung der Meeresströmungen weitere Prozesse am Meeresboden auslösen können, die potentiell große Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre entlassen).

Es wird eine Erwärmungsspirale in Gang gesetzt, die dem Menschen keine Möglichkeit mehr lässt, die Veränderungen noch zu stoppen.

Diese Kipp-Punkte weisen also hin auf sich selbst verstärkende Erwärmungsprozesse. Es wird eine Erwärmungsspirale in Gang gesetzt, die dem Menschen keine Möglichkeit mehr lässt, die Veränderungen noch zu stoppen. Es ist, wie wenn man eine Kugel kräftig genug anstößt, dann rollt sie weiter und immer schneller den Berg hinunter, wird zur unaufhaltbaren Lawine.

So will Blau-Rot-Grün die Bürger beim Klimaschutz mitreden lassen Jetzt sind die Bürger gefragt, die mehr Klimaschutz wollen, als bis dato im nationalen Klimaplan vorgesehen ist.

Das ist, kurz gefasst, was die Wissenschaftler herausgefunden haben, was sie uns sagen. Was sie uns nicht sagen können, ist, wie viel Zeit wir noch haben, bis die Lawine losrollt, bis der Zug die Felswand erreicht. Wie viele Jahre noch, wie viele Millionen Tonnen emittiertes CO2, bis die Kipp-Punkte die Teufelsspirale in Gang setzen? Oder hat sie schon begonnen? Wir können nur hoffen, dass wir die Richtung, die Politik, unser Verhalten noch rechtzeitig ändern. Sicher ist aber: Mit jedem Liter Öl, den wir verbrennen, mit jeder Tonne CO2, die wir in die Atmosphäre ausstoßen, kommen wir den Kipp-Punkten näher.

* Die Autorin ist promovierte Physikerin, war Mitarbeiterin bei der europäischen Forschung zur Kernfusion und hat später in Luxemburg am Lycée Ermesinde Naturwissenschaften unterrichtet. Inzwischen pensioniert, hat sie sich aktiv im Rahmen des Klima-Biergerrot für mehr Klimaschutz eingesetzt.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.