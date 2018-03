Die Zahl der Arbeitslosen ist in den vergangenen zwölf Monaten um 2,9 Prozent gesunken. Die Arbeitslosenquote lag Ende Februar bei 5,7 Prozent. Das ist eine Steigerung um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Gute Neuigkeiten vom Arbeitsmarkt

Michèle Gantenbein In den vergangenen zwölf Monaten ist die Zahl der Arbeitslosen in Luxemburg zurückgegangen. Ende Februar waren 16.642 Personen bei der ADEM als arbeitslos gemeldet. Genau ein Jahr vorher waren noch 17.135 Personen auf der Suche nach einem Job.

Die Arbeitslosenquote (inflationsbereinigt) lag Ende Februar bei 5,7 Prozent. Das ist eine Steigerung von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Ende Januar waren 16.599 Personen als arbeitslos gemeldet.

Die gute Konjunktur kommt vor allem den jungen Arbeitssuchenden unter 30 Jahren (-8,7 Prozent in einem Jahr) und den Geringqualifizierten (-4,8 Prozent) zugute. Die Quote der Langzeitarbeitslosen sinkt um 5,7 Prozent. Bei den Hochqualifizierten ist es genau umgekehrt. Ihre Zahl steigt in einem Jahr um 179 Personen (+ 6,2 Prozent).

Ende Februar befanden sich 5.062 Personen in einer Beschäftigungsmaßnahme. Vor einem Jahr waren es noch 127 Personen mehr (+ 2,4 Prozent).

Im Februar wurden der ADEM 3.121 freie Stellen gemeldet. Das sind 170 Posten weniger (-5,2 Prozent) als vor einem Jahr.