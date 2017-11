(DS) - Eigentlich hätte der Staatsrat sein Gutachten zum Etat 2018 bereits letzte Woche vorlegen sollen. Doch in der Kürze der Zeit war es der Hohen Körperschaft unmöglich, ihr Urteil über das umfangreiche Gesetz zu fällen. Nun liegt der Text vor.



Formelle Einwände erheben die Räte nicht, allerdings mahnen sie gleich mehrfach zur Vorsicht. Vor allem die weiter steigenden Ausgaben beim Zentralstaat bereiten ihnen Sorgen. Auch das Haushaltsdefizit müsse die Regierung unbedingt im Auge behalten, heißt es weiter in dem Gutachten. Dass Luxemburg keine roten Zahlen schreibt, sei nur deshalb möglich, weil die Sozialkassen gut gefüllt und die Gemeindefinanzen im Lot sind.



In dem Gutachten verweist die Hohe Körperschaft denn auch gleich zu Beginn darauf, dass die Ausgaben durch die von der Regierung am 17. November eingereichten Änderungsanträge um weitere 20 Millionen Euro ansteigen. So fließen weitere 3,5 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Teuerungszulage und 3,8 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem garantierten Mindesteinkommen in den Solidaritätsfonds. Neu ist auch ein Posten von 11,8 Millionen Euro für den geplanten "Pappe-Congé". Der "Centre pour l'égalité de traitement" kann mit einer Summe von 88.000 Euro rechnen. Weitere zusätzliche Gelder sind für die Kinderbetreuung vorgesehen.



Auch der Rechnungshof hatte sich in seinem Gutachten skeptisch gezeigt. Um die Staatsfinanzen langfristig im Griff zu behalten, sei eine Rentenreform dringend erforderlich. Die Handwerkskammer will wie der Staatsrat bei den Ausgaben auf die Bremse treten. Anders als die Handwerkskammer fordern die Vertreter des öffentlichen Dienstes die Regierung dazu auf, die Steuerzahler stärker am Wirtschaftswachstum teilhaben zu lassen und deren Kaufkraft zu stärken. Die Steuererleichterungen gehen der Staatsbeamtenkammer nicht weit genug.