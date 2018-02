Wort.lu veröffentlicht wochentags ein tägliches Briefing zu den wichtigsten Geschehnissen des Tages. Was ist bereits passiert? Was steht noch an? Dieses Briefing werden wir kontinuierlich aktualisieren.



Der Tag im Überblick

Am Montag beginnt in Brüssel der erste große Prozess zur Terrorzelle, die für die Anschläge von Paris und Brüssel mit 162 Toten verantwortlich sein soll. Im Mittelpunkt steht Salah Abdeslam.

In Minneapolis haben die Philadelphia Eagles zum ersten Mal den Super Bowl gewonnen , das Nachsehen hatten bei extremer Kälte die New England Patriots mit Star-Quarterback Tom Brady.

Zu kalt, zu warm, zu trocken, zu nass? Wir ziehen eine Wetterbilanz unter den Januar.

Der Mouvement Écologique meldet sich mit einer Pressekonferenz zur Rifkin-Studie.

Tennisprofi Gilles Muller tritt beim ATP-Turnier im bulgarischen Sofia an.





Das behalten wir im Auge

Papst Franziskus empfängt den türkischen Präsidenten Erdogan im Vatikan. Es ist die erste Audienz von Erdogan bei dem katholischen Kirchenoberhaupt.





Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Die Parteien hatten sich Montag als Puffertag freigehalten. Ein Ergebnis könnte also verkündet werden.





Der Restaurantführer Guide Michelin wird vorgestellt - es ist die erste Ausgabe nach dem Tod von Gastronomiepapst Paul Bocuse.