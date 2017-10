Wort.lu veröffentlicht wochentags ein tägliches Briefing zu den wichtigsten Geschehnissen des Tages. Was ist bereits passiert? Was steht noch an? Dieses Briefing werden wir kontinuierlich aktualisieren.

Der Tag im Überblick

Wir werfen einen Blick auf die strukturellen Änderungen in der Ediff.





In unserer Serie zu den Gemeindewahlen besuchen wir die neue Fusionsgemeinde Helperknapp.

Außerdem zu den Wahlen: Ein Blick auf die Fusion zwischen Mompach und Rosport.





Wir haben uns in Differdingen mit Erny Muller über die "Place Nelson Mandela" unterhalten.





Wir waren mit Etienne Schneider in Luxemburgs erster Fabrik für Elektroscooter.

In Las Vegas laufen weiter die Ermittlungen zum bisher tödlichsten "Mass Shooting" der jüngeren US-Geschichte.





Das behalten wir im Auge

Russland feiert den 60. Jahrestag des Sputnik-Fluges.





Möglicherweise wird das katalanische Regionalparlament am Mittwoch entscheiden, wann es eine Plenarsitzung zur Ausrufung der Unabhängigkeit einberuft.





In Stockholm werden die Chemie-Nobelpreisträger bekannt gegeben.