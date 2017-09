Wort.lu veröffentlicht wochentags ein tägliches Briefing zu den wichtigsten Geschehnissen des Tages. Was ist bereits passiert? Was steht noch an? Dieses Briefing werden wir kontinuierlich aktualisieren.

Der Tag im Überblick

Vor den Gemeindewahlen schauen wir diesmal nach Frisingen.





Außerdem zum Thema Wahlen: Wir werfen einen Blick auf Kandidaten, deren Eltern bereits zur Wahl standen oder immer noch stehen. (18 Uhr)





Ein Pressetermin ist angesetzt: Die Regierung äußert sich zu ihrer Vorgehensweise in Sachen bezahlbarer Wohnraum.





In der 2. Fußball-Bundesliga nehmen wir am Abend das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Greuther Fürth unter die Lupe - schließlich ist es das Debut von Jeff Strasser an der Seitenlinie der Pfälzer.





Wir blicken natürlich nach Tallinn, wo der EU-Gipfel zum Thema Digitalisierung in seinen zweiten Tag geht.





Das behalten wir im Auge